박서진 ‘록 스타일 장구’ 무대에 김경호·박완규 “우리 막내로 합격” 감탄 (긴머리 휘날리며)

대한민국 록의 전설 4인방(김태원X김종서X김경호X박완규)이 30년 만에 첫 동행에 나선 가운데, 뜻밖의 막내 게스트 박서진과 MZ 대표주자 승희(오마이걸)가 합류했다.



오는 3일(수) 밤 9시 50분 방송되는 KBS 2TV ‘긴머리 휘날리며’에서 박서진은 막내 포지션으로, 승희는 MZ세대와의 연결자로 등장해 각기 다른 매력으로 로커 4인방의 마음을 사로잡았다.

첫 만남부터 “선배님들께 배움과 즐거움을 드리겠다”는 포부를 밝힌 박서진은 장구의 신답게 장구를 락 스타일로 재해석한 즉석 무대로 모두를 깜짝 놀라게 했다. 김경호는 “록과 트로트가 이렇게 어울릴 줄은 몰랐다”며 감탄했고 박완규는 “박서진, 진짜 우리 막내로 합격”이라며 농담 섞인 러브콜을 보냈다.

‘MZ지니’ 역할을 맡은 승희는 특유의 친화력과 상큼함으로 로커들의 마음을 단숨에 사로잡았다. ‘모닝 요정’으로 변신해 이들의 방을 두드리며 하루를 경쾌하게 열었고, 예상 밖의 무뚝뚝한 반응에도 미소와 에너지로 현장을 환하게 밝혔다. 이어 MZ세대 사이에서 인기 있는 챌린지·게임·인생샷을 제안하며 로커들을 새로운 세상으로 이끌었고, 세대 차이를 허무는 사랑스러운 티키타카를 선보였다.

또 박서진의 트로트X록 콜라보 무대, 승희와 함께한 MZ형 게임 도전 등 예상을 뒤엎는 장면이 펼쳐지며 ‘레전드 X MZ’라는 신선한 조합의 매력을 제대로 보여줄 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]