김영광vs박용우, 숨 막히는 대립…의문의 가방 뭐길래

김영광과 박용우가 의문의 가방 하나를 사이에 두고 긴장감 넘치는 추격전을 예고한다.

‘은수 좋은 날’(KSB2) 제작진은 김영광과 박용우 두 사람의 모습이 담긴 스틸컷을 1일 공개했다.

은수 좋은 날은 가족을 지키고 싶은 학부모 강은수와 두 얼굴의 선생 이경이 우연히 얻은 마약 가방으로 벌이는 위험 처절한 동업 일지를 그린 작품이다.

김영광은 극 중 낮에는 인기만점 방과후 미술강사이자 밤에는 유명한 클럽 MD로 활동하는 베일에 쌓인 인물 이경 역을 맡아 극의 중심에 선다. 박용우는 광남경찰서 마약과 에이스 팀장 장태구로 변신해 잔뼈 굵은 수사력과 집요한 승부욕으로 마약 밀매 조직의 실체 추적에 나선다.

두 사람은 마약 밀매 조직 팬텀이 잃어버린 가방 하나로 엮이며, 쫓고 쫓기는 팽팽한 관계성을 그려낼 예정이다. 이들이 왜 목숨까지 걸고 마약 거래와 조직 검거에 뛰어드는지, 저마다의 사연과 비밀이 밝혀질수록 서사의 흡인력은 배가될 전망이다.

공개된 스틸에는 서로를 정면으로 마주한 이경과 장태구의 모습이 담겼다. 클럽 메두사에서 블랙 재킷에 날카로운 눈빛을 드리운 김영광은 정체를 숨긴 채 냉철함을 풍기고 있다. 박용우는 상대의 숨결까지 놓치지 않겠다는 집요한 시선으로 팽팽히 맞서고 있어 강렬한 긴장감을 뿜어낸다.

제작진은 “김영광과 박용우가 만들어내는 대립 구도는 단순한 추격전을 넘어선다. 스릴러적 긴박감은 물론, 서서히 드러나는 두 사람의 비밀이 시청자들에게 압도적인 몰입감을 선사할 것”이라며 “가방 하나에 얽힌 두 남자의 운명적 대결을 지켜봐 달라”고 전했다.

