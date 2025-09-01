임영웅, K리그에 뜬다…20일 대전 경기서 시축

가수 임영웅이 또 한번 K리그에 힘을 더한다.

임영웅은 오는 20일 오후 7시 대전 월드컵경기장에서 열리는 대전하나시티즌과 대구FC의 경기에 시축자로 나선다.

시축 외에도 임영웅은 하프타임 공연도 선보인다. 정규 2집 ‘IM HERO 2’의 수록곡인 ‘그댈 위한 멜로디’로 에너지 넘치는 무대를 꾸미며 관중들에게 잊지 못할 추억을 선물할 계획이다.

앞서 임영웅은 지난 2023년 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울과 대구FC 경기에서도 시축과 하프타임 공연을 진행, 당시 관중들의 열띤 응원과 함성을 받은 바 있다.

이번 시축과 하프타임 공연으로 다시 한번 K리그계의 명장면 탄생을 예고 중인 임영웅은 현재 ‘IM HERO 2’로 큰 사랑과 관심을 받고 있다.

임영웅은 전국투어 콘서트도 개최한다. 10월 인천을 시작으로 대구, 서울, 광주, 대전, 부산 등에서 하늘빛 축제를 펼친다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

