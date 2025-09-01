트와이스 채영, 수록곡 'AVOCADO' MV 공개…‘솔로 데뷔’ 예열

트와이스 채영이 솔로 데뷔 앨범 수록곡 'AVOCADO (feat. Gliiico)'(아보카도 (피처링 글리코)) 뮤직비디오를 공개했다.

JYP엔터테인먼트는 최근 채영 첫 정규 앨범 'LIL FANTASY vol.1'(릴 판타지 볼륨1) 티징 일정이 담긴 타임테이블 이미지를 통해 'Welcome to LIL FANTASY'라고 적힌 미지의 콘텐츠를 예고했다. 1일 0시 트와이스 공식 SNS 채널에서 베일을 벗은 해당 콘텐츠는 신보 수록곡 'AVOCADO (feat. Gliiico)' 뮤직비디오로 전 세계 팬들의 이목을 집중시켰다.

독창적 매력을 지닌 채영의 첫 솔로 앨범 음악과 콘셉트를 향한 궁금증이 높아지는 가운데 새 뮤비가 기대감을 충족시켰다. 영상 초반 아보카도에 잡아먹히는 듯한 동화적 연출에 이어 일본 팝 밴드 글리코 멤버들과 함께 'LIL FANTASY' 성을 찾아 모험을 떠나는 스토리가 펼쳐진다. 채영은 도트 무늬 스타킹, 길게 늘어뜨린 치맛자락, 히피펌 헤어 등 파격 스타일링을 선보였고 그 옆에 글리코 멤버들의 모습도 눈에 띄었다.

또 영상 전체를 필름으로 촬영해 몽환적 무드를 완성하고 클레이아트를 이용한 스톱 모션 기법과 독특한 소품들을 배치해 시청하는 재미를 더했다. 채영 만의 판타지 세계관으로 들어가는 여정의 시작인 만큼 시각적 요소를 잘 살렸고 채영의 음색과 음악 개성도 두드러졌다.

채영 첫 솔로 앨범명 'LIL FANTASY vol.1'은 채영 안에 존재하는 작은 세계의 이름이다. ‘vol.1’이라는 부제를 붙여 이번 이야기가 끝이 아닌 앞으로도 계속 이어질 시리즈임을 의미한다. 나연, 지효, 쯔위에 이어 트와이스 네 번째 솔로 주자로 출격하는 채영이 자기만의 세계관을 풀어낸 첫 정규 앨범 'LIL FANTASY vol.1'으로 솔로 아티스트로서 역량을 아낌없이 뽐낼 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

