‘고양 입성’ 데이식스 원필 “꿈꿔온 야외 공연, 우리만의 페스티벌 같아”

밴드 데이식스가 꿈꿔왔던 야외 공연을 열었다. 10년간 공연장 규모를 키워온 데이식스의 값진 결실이 펼쳐진 이틀. K밴드 최초, 고양종합운동장 입성이다.

31일 경기 고양시 고양종합운동장에서 밴드 데이식스의 데뷔 10주년 기념 투어 ‘텐스 애니버서리 투어 <더 데케이드>(DAY6 10th Anniversary Tour <The DECADE>)’ 일환 단독 콘서트가 열렸다. 30∼31일 양일간 공연은 예매 직후 전회차 전석 매진을 달성하며 데이식스의 인기를 증명했다.

선선한 해질녘 시작된 공연이 무르익으며 하늘도 검게 물들었다. 영케이는 “어느덧 해가 저물었다. 아까 노을이 되게 예쁘게 지고 있었는데 여러분도 봤는지 모르겠다. (공연장에) 천장이 없으니 하늘도 볼 수 있고 매미 소리도 들을 수 있다”고 감상에 젖었다

원필은 “야외 공연이 우리 꿈이었는데, 10주년에 맞춰 공연할 수 있는 건 여기 계신 마이데이 덕이다. 우리 데이식스, 마이데이, 예비마이데이가 함께 만드는 우리만의 페스티벌 같다”고 애틋하게 객석을 바라봤다. 그러면서 “그래서 더 잊을 수 없는 거 같다. 2015년에 처음 콘서트를 한 게 예스24 무브홀이 었다. 굉장히 작은 규모의 공연을 했었는데 10년 뒤에 고양에서 이렇게 콘서트를 한다는 게 믿어지지 않는다. 어제도 현실감이 없었는데, 오늘은 정신 똑똑이 차리고 이 습도, 바람, 온도를 제대로 만끽하면서 이 시간을 보내고 싶다”고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

오프닝곡이었던 ‘한 페이지가 될 수 있게’과 ‘예뻤어’는 지금의 데이식스를 만들어준 곡이다. 특히 ‘예뻤어’는 발매 후 7년이 되던 때 역주행 신화를 쓰기 시작한 데이식스의 대표곡이다. 원필 역시 “이 곡은 저희 10년 역사에 빼놓을 수 없는 곡”이라며 다음 곡 ‘예뻤어’를 소개했다.

국내 밴드 사상 고양종합운동장 첫 단독 입성이다. 데이식스는 2015년 서울 마포구 예스24 무브홀으로 시작해 예스24 라이브홀, 올림픽공원 올림픽홀, 핸드볼경기장, 고려대학교 화정체육관 등 여러 공연장을 누볐다. 군백기 이후 연주행 신화를 이룬 데이식스는 지난해 잠실실내체육관부터 인스파이어 아레나, K팝 밴드 사상 첫 입성한 고척스카이돔, 올해 5월 KSPO DOME 각 단독 공연에서는 수만 명을 운집시키며 탄탄한 관중 동원력을 입증했다.

데이식스는 오는 5일 네 번째 정규앨범 ‘더 데케이드(The DECADE)’를 발매한다. 이번 공연에서 새 앨범에 수록된 타이틀곡 ‘꿈의 버스’를 비롯한 신곡 무대들을 최초 공개됐다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]