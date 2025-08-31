삼성에 드리운 악재…박승규, 오른 엄지 분쇄골절 진단

사진=삼성라이온즈 제공

대형 악재다.

외야수 박승규(삼성)가 몸에 맞는 볼로 골절 소견을 받았다. 삼성 관계자는 31일 “박승규가 병원 1차 검진 결과 오른쪽 엄지 분쇄골절 진단을 받았다”고 전했다. 9월 1일 대구 소재 병원에서 추가 검진 후 수술 여부를 결정할 예정이다. 31일 1군 엔트리서 말소됐다.

박승규는 30일 대전 한화전서 8번 및 좌익수로 선발 출전했다. 모두를 놀라게 한 장면은 2-0으로 앞선 7회 초 나왔다. 박승규는 1사 주자 없는 가운데 타석에 들어섰다. 상대 두 번째 투수 정우주의 직구(151㎞)에 오른손 엄지를 맞고 말았다. 대주자 홍현빈과 교체됐다.

박승규는 2019 신인드래프트 2차 9라운드(82순위)로 삼성 유니폼을 입었다. 2022시즌을 마친 뒤 상무에 입대, 군 복무를 마쳤다. 지난해 7월 전역했다. 허리 통증으로 재활에 매진하다 지난 5월 1군으로 돌아왔다. 외야 전 포지션을 소화하며 팀 전력에 큰 힘을 보탰다.

박승규는 올 시즌 64경기서 타율 0.287(174타수 50안타), 6홈런 14타점 39득점 5도루 등을 기록했다. 최근 상승세였기에 아쉬움이 크다. 10경기 타율 0.306을 마크했다. 분쇄골절이라면 사실상 시즌 아웃이다. 일반 골절보다 더 긴 회복 시간이 필요한 것으로 알려져 있다.

