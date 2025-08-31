또 최초를 향해…SSG 최정, 10시즌 연속 20홈런까지 ‘-2’

사진=SSG랜더스 제공

또, ‘최초’를 겨냥한다.

KBO리그 홈런의 대명사 SSG 최정이 새로운 대기록을 바라본다. 리그 최초 10시즌 연속 20홈런까지 2개만을 남겨두고 있다.

최정은 현재 박병호(삼성)와 함께 KBO리그 최다 연속 시즌 20홈런 기록을 가지고 있다. 9시즌 연속이다. 30일 현재 시즌 18개의 홈런을 기록 중인 최정은 앞으로 2개의 홈런을 추가할 경우, 10시즌 연속 20홈런을 달성하며 이 부문 단독 1위에 오르게 된다.

최정은 2010시즌 처음으로 20홈런 고지를 밟았다. 2013시즌까지 4시즌 연속 20홈런 이상을 기록했으며, 본격적인 연속 시즌 20홈런 행진은 2016시즌부터 시작했다.

최정은 2016시즌 40홈런에 이어 2017시즌 46홈런을 터뜨리며 개인 한 시즌 최다 홈런 기록과 함께 2시즌 연속 40홈런 이상을 달성했다. 2018시즌부터 2024시즌까지 매년 25개 이상의 홈런을 기록하며, 통산 9시즌 연속 20홈런이라는 대기록을 이어왔다. 2016, 2017, 2021시즌에는 KBO 홈런상을 수상했다.

최정은 지난 5월 13일 KBO리그 최초 개인 통산 500호 홈런을 달성했다. 30일 현재 통산 513홈런으로 KBO 리그 통산 홈런 신기록을 늘려나가고 있다.

