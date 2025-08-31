이찬원, ‘전국노래자랑’ 떴다…4관왕의 퍼포먼스 ‘이래서 이찬원’

가수 이찬원이 ‘전국노래자랑’을 다시 찾아 4관왕의 저력을 제대로 보여줬다.

이찬원은 31일 오후 12시 10분 방송된 KBS 1TV ‘전국노래자랑’의 인천광역시 동구 편에 출연, 초대 가수로 등장해 피날레를 화려하게 장식했다.

이날 ‘전국노래자랑’을 찾은 이찬원은 힘찬 인사와 함께 등장해 뜨거운 환호성을 자아냈다. 이찬원은 구성진 목소리로 ‘꽃다운 날’을 열창해 모두를 들썩이게 했다. 이찬원은 시원한 가창력을 뽐내 흥을 안기는가 하면, 센스 넘치는 무대 매너로 폭발적인 반응을 끌어냈다.

특히 이찬원의 ‘꽃다운 날’ 무대에 5000여 명의 관중이 떼창을 이어가는 등 값진 장면이 펼쳐졌다. 이에 이찬원도 파워풀한 가창으로 관객들의 호응에 화답, 감동의 피날레가 이어졌다.

‘전국노래자랑’을 뜨겁게 달군 이찬원은 앞서 2008년 ‘전국노래자랑’ 대구 중구 편에 처음 출전해 우수상을 수상, 2008년 연말결선에서는 인기상을 받았다. 이후 2013년에는 ‘전국노래자랑’ 인기상, 2019년은 ‘전국노래자랑’ 최우수상을 받으며 총 4관왕을 달성한 바 있다.

열정의 무대를 보여준 이찬원은 앞으로도 KBS2 ‘불후의 명곡’과 JTBC ‘톡파원 25시’를 통해 안방극장을 찾을 예정이다.

