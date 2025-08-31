‘괴물 신인’ 아홉 첫 팬콘에 필리핀 ‘들썩’…1만명 모여 한국어 떼창

그룹 아홉(AHOF)이 첫 팬콘서트에서 1만 관객을 동원하며 '괴물 신인'다운 저력을 증명했다.

아홉은 지난 30일 오후 필리핀 마닐라 스마트 아라네타 콜리세움에서 'AHOF 1ST PHILIPPINE FANCON RENDEZVOUS IN MANILA(아홉 첫 번째 필리핀 팬콘 랑데부 인 마닐라)'를 열고 팬들과 만났다.

이날 개최된 팬콘서트는 아홉(AHOF)이 데뷔 후 처음으로 선보이는 단독 공연이다. 해당 공연은 예매 시작과 동시에 전석 매진을 기록해 추가 좌석을 오픈해야 했고, 현지 언론에도 보도될 정도로 개최 전부터 뜨거운 기대를 받았다.

콘서트명 'RENDEZVOUS'는 이들의 데뷔 타이틀 제목이자, 글로벌 팬덤과의 특별한 만남을 뜻한다. 의미 있는 첫 번째 팬콘서트엔 약 만 명의 관객이 아홉(AHOF)과 함께했다.

공연의 시작을 알리는 오프닝은 '그곳에서 다시 만나기로 해 (Rendezvous)'와 'Butterfly(버터플라이)'. 두 곡으로 시작부터 분위기를 단숨에 끌어올린 아홉(AHOF)은 "첫 팬콘서트 'RENDEZVOUS'가 드디어 시작됐다. 큰 공연장이 팬들로 가득 찬 모습을 보니 정말 기쁘고 감격스럽다"며 "오늘 여러분이 어떤 걸 상상하셨든 그 이상을 보여드리겠다"고 당찬 각오를 내비쳤다.

데뷔 첫 팬콘서트인 만큼 이번 세트리스트는 팬들과의 추억을 아우르는 구성을 완성했다. 멤버들은 'MAMMA MIA(WHO WE ARE)(맘마미아)'를 비롯해 '우주 최고의 꼴찌', '파랑 학교, 초록 잔디, 빨간 운동화', 'IGNITION(이그니션)', 'We ready(위 레디)' 등 데뷔 앨범의 수록곡부터 서바이벌 시절까지 총망라한 무대를 펼쳤다.

라이브와 퍼포먼스 실력 역시 군더더기 없이 깔끔했다. 이날 아홉 멤버는 2시간 넘게 진행된 공연에서 모든 무대를 핸드마이크로 소화하며 폭발적인 에너지를 발산했다. 서바이벌을 통해 단련된 그룹답게 완성도 높은 퍼포먼스로 현장을 찾은 관객들의 오감을 사로잡았다.

지금껏 볼 수 없던 스페셜 무대도 이어졌다. 박한과 제이엘은 서바이벌 당시 필리핀에서 큰 호응을 얻었던 려욱의 '어린왕자'를 듀엣으로 다시 한번 선보였고, 멤버 전원은 필리핀 대표 그룹 SB19의 'Go Up(고 업)'을 커버해 현지 팬들과 함께 호흡하는 특별한 시간을 만들었다.

공연 내내 관객들은 팬 라이트를 흔들고 한국어 떼창과 응원법을 외치며 열정적으로 호응했다. 여기에 멤버들을 위해 준비한 깜짝 이벤트까지 더해져 공연장은 순식간에 눈물바다가 됐다. 아홉 멤버는 예기치 못한 선물에 울컥하며 감격스러운 마음을 드러냈고, 국적과 언어를 뛰어넘은 팬들의 진심은 진한 감동을 남겼다.

말미에는 앙코르 요청을 외치는 목소리가 공연장을 가득 메웠다. 이에 화답하듯 아홉(AHOF)은 '소년, 무대 위로 넘어지다 (Intro)'와 '미완성은 아닐거야' 무대를 최초로 공개하며 피날레를 장식했다.

글로벌 팬들의 환호 속에서 팬콘서트를 성공적으로 마친 아홉(AHOF). 이들은 "저희를 향해 보내주시는 뜨거운 사랑과 열정을 몸소 느낄 수 있는 시간이었다. 누군가를 사랑하고 응원하는 마음이 얼마나 소중하고 아름다운 건지 여러분을 통해 느끼고 있다"고 팬들에게 진심 어린 마음을 전했다.

이어 "여러분이 저희를 행복하게 해주신 것만큼 저희도 여러분을 행복하게 해드렸다면 정말 기쁠 것 같다. 보내주신 사랑과 응원에 힘입어 더 열심히 하는 아홉(AHOF) 될 테니 예쁘게 지켜봐 달라. 우리 또다시 이곳에서 만나자"며 다음 만남을 약속했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]