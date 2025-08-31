45세 맞아?…S.E.S. 바다, 탄탄 복근+청량 비주얼로 시선 집중

그룹 S.E.S. 출신 가수 바다가 리즈 시절을 떠올리게 하는 미모와 몸매로 화제를 모았다. 사진 = 바다 SNS 계정

그룹 S.E.S. 출신 가수 바다가 리즈 시절을 떠올리게 하는 미모와 몸매로 화제를 모았다.

바다는 30일 자신의 SNS에 “‘LOVE WAVE~’ 이건 노래가 아니라 vibe야~~~”라며 “탑승하면 자동으로 청량+설렘 직진! 지금부터 우리 같이 ‘서머 웨이브’ 탈 준비 됐어?”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 바다는 블루 컬러의 브라톱을 착용한 채 탄탄한 복근과 늘씬한 허리를 과감히 드러내고 있다. 여기에 초미니 핫팬츠까지 완벽히 소화하며, 1980년생이라는 사실이 믿기지 않을 만큼 눈부신 비주얼을 자랑했다.

사진을 본 팬들은 “카리스마 있어요”, “복근이 멋있어요”, “느낌 좋다” 등 열띤 반응을 보였다.

한편 바다는 2017년 10세 연하의 비연예인과 결혼해 2020년 딸을 출산했다. 그는 지난 8월 5일 신곡 ‘러브 웨이브(LOVE WAVE)’를 발표하며 활발한 활동을 이어가고 있다.

