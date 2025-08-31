‘비 마이 보이즈’ 효·이연태→하루토, 8인조 ‘유어즈’로 데뷔

'비 마이 보이즈(B:MY BOYZ)' 효, 이연태, 문재일, 김보현, 카이, 강준성, 박세찬, 하루토가 YUHZ(유어즈)로 데뷔한다.

지난 30일 생방송으로 진행된 SBS 초대형 글로벌 오디션 프로그램 'B:MY BOYZ'(이하 '비 마이 보이즈') 파이널 라운드에서는 치열한 경쟁을 뚫고 살아남은 TOP8 효, 이연태, 문재일, 김보현, 카이, 강준성, 박세찬, 하루토가 YUHZ(유어즈)로 데뷔를 확정했다.

'비 마이 보이즈'는 지난 6월 첫 방송을 시작으로 TOP 아이돌 NCT, 몬스타엑스, 워너원, 동방신기와 함께 4개 라운드를 거쳐왔다. 이날 최종회는 'B:inUS(비너스) 파이널 PICK 매치'로, 사전 투표 60%, 생방송 실시간 투표 40%를 합산해 단 8명만이 살아남는 극한의 승부였다.

MC 아이들 미연, 덱스가 동반 진행을 맡았고, 마스터 후이, 진호, 유주, 리아킴, 이유정이 같이 자리했다. 효·문재일·김보현·강준성·카이·이연태·양현빈·박세찬·하루토·서준혁·이윤성·반다니엘·아이는 밝은 분위기의 시그널송 무대로 포문을 열었다.

본격적인 경연이 시작됐고, 김보현·박세찬·서준혁·아이·양현빈·효가 'KNOCKIN' ON HEAVEN(낙킹 온 헤븐)'으로 선공을 펼쳤다. 마지막 무대를 마친 김보현은 "4개월 동안 멋진 친구들과 소중한 추억을 함께 경험할 수 있어서 영광이었다"라는 소감을 전하며 눈물을 흘렸다. 효는 "후회 없이 끝까지 달리고 싶었다. 후이 마스터님의 노래로 마지막 무대를 할 수 있어 영광스럽다"라고 밝혔다.

강준성·문재일·반다니엘·이연태·이윤성·카이·하루토의 '비스듬히' 무대도 공개됐다. 원곡자이자 마스터 후이는 "거의 찢었다. 체력적으로 힘든 노래인데 오히려 여유 있게 선보일 정도로 연습을 정말 열심히 한 것 같다"라고 칭찬했다.

드디어 베일을 벗은 데뷔 그룹명은 YUHZ(유어즈). Your Hertz(유어 헤르츠)의 약자로, 세상의 흩어진 파동이 모여 하나의 진동으로 이어지듯 세상의 다양한 목소리를 담아 노래하겠다는 희망의 메시지를 담은 팀명이다.

이어 데뷔 멤버 TOP8 발표가 시작됐다. 가장 먼저 데뷔가 확정된 7위 박세찬은 "B:inUS 여러분 감사하다. 아티스트로서 멋진 모습 보여드리겠다"라고 다짐했다. 6위 강준성은 "꿈만 꿔왔던 데뷔를 하게 돼 신기하다. 앞으로도 열심히 하겠다"라고 전했다. 5위 카이는 "저를 믿어주신 가족들께 감사드린다. 겸손하게 최선을 다하겠다"라고 인사했다. 4위 김보현은 눈물을 흘리며 "평범한 학생이었던 제가 B:inUS 덕분에 행복한 꿈을 꿨다. 저 혼자 이 자리까지 온 게 아니다"라고 진정성 있는 소감을 밝혔다. 3위 문재일은 "응원해주신 팬분들과 B:GINNER 친구들에게 감사하다. 앞으로도 기대해달라"라고 말했다.

대망의 1위는 효가 차지했다. 효는 "두 번째 서바이벌 도전이라 절대 후회 없이 데뷔를 향해 달려가고 싶었다. 너무 의미있고 행복한 도전이었다"라며 울컥한 모습을 보였다. 2위 이연태는 "걱정이 많았는데 점점 성장해서 2위를 할 수 있도록 만들어주신 B:inUS 팬분들께 감사하다"라고 이야기했다.

마지막으로 발표된 YUHZ(유어즈) 멤버 8위의 주인공은 하루토였다. 하루토는 "마지막 자리에 올라갈 수 있게 돼 감사하다. 한국어도, 춤도, 노래도 많이 노력하겠다"라며 눈물의 소감을 전했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

