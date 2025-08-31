“빌런 전낙균에 나도 분노”…‘트라이’ 이성욱, 유쾌한 종영 소감 [톡★스타]

SBS ‘트라이: 우리는 기적이 된다’에서 빌런으로 활약한 이성욱이 종영 소감을 전했다.

지난 30일 종영한 SBS 금토드라마 ‘트라이: 우리는 기적이 된다(이하 ‘트라이’)’에서 이성욱은 사격부 감독 전낙균 역을 맡아 맛깔나는 연기로 시청자들의 분노를 이끌었다. 차기 교장 자리를 넘보는 교감 종만(김민상 분)의 눈 밖에 나지 않기 위해 럭비부 감독 가람(윤계상)을 압박하고, 자기 팀 코치인 이지(임세미)를 무시하며, 이용하는 등 앞잡이 빌런으로서 활약을 톡톡히 한 것. 특히 이성욱은 이런 얄미운 빌런 연기로 극의 몰입도를 높이며 남다른 존재감을 발휘, 존재감을 보여줬다. 특히 시청자들은 이성욱의 짜증을 부르는 연기에 화가 난다는 연기 칭찬을 보내기도. 이렇듯 ‘트라이’에서 없어서는 캐릭터로 극의 한 주축을 담당한 이성욱이 드라마 종영을 맞아 감사한 마음을 담은 종영 인사를 건넸다.

소속사 사람엔터테인먼트를 통해 이성욱은 “‘트라이: 우리는 기적이 된다’를 보면서 참 많이 웃고 울고, 때론 제 캐릭터 전낙균 때문에 분노를 느끼기도 했다”라며 공감을 유발하는 재치 있는 소감을 전해 웃음을 유발했다. 이어 “벌써 종영이라니 아쉬운 마음이 한가득이다. 우리 감독님, 스태프, 배우들 참 좋은 에너지를 가진 한 팀이었다. 웃음 가득했던 현장, 우리가 함께한 시간은 저의 마음속에 잘 간직하겠다”라고 밝힌 뒤, 마지막으로 “’트라이’에 많은 응원과 애정을 보내주시고 시청해 주셔서 진심으로 감사드린다. 좋은 작품으로 또 인사드리겠다”라며 감사한 마음을 듬뿍 담아 마지막 인사를 건넸다.

한편, 이성욱은 평단의 호평을 얻으며 상승세를 이어가고 있는 넷플릭스 시리즈 ‘애마’에서 나랏일 하는 최실장 역을 맡아, 강렬한 활약을 이어가고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

