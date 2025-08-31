‘폭군의 셰프’ 입소문 뜨겁네…최고 9.1% 또 자체 최고 [TV핫스팟]

임윤아가 폭군 이채민의 신뢰를 얻고 마침내 수라간에 입성했다.

지난 30일 방송된 tvN 토일드라마 ‘폭군의 셰프’ 3회에서는 연지영(임윤아 분)이 진심을 담은 요리로 왕 이헌(이채민 분)의 마음을 사로잡고 수라간 대령숙수로 임명되면서 궁궐 안에 새로운 파란이 일어났다.

이에 3회 시청률은 전국 가구 평균 7.6%, 최고 9.1%를, 수도권 가구 평균 7.2%, 최고 8.5%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했을 뿐만 아니라 전국, 수도권 기준 지상파를 포함한 전 채널 1위를 차지했다. tvN 타깃인 2049 남녀 시청률에서도 전국 평균 3.3%, 최고 3.8%를, 수도권 평균 3.1%, 최고 3.7%를 기록하며 지상파를 포함한 전 채널 1위를 석권, 가파른 상승세를 이어가고 있다.(케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료플랫폼 기준 / 닐슨코리아 제공)

왕 이헌이 개기일식 날 사냥을 나갔다 만났다는 귀녀(鬼女) 연지영을 궁으로 데리고 들어오자 궐 내 사람들은 거센 반발을 쏟아냈다. 특히 이헌의 총애를 받던 후궁 강목주(강한나 분)는 연지영을 향해 노골적으로 질투심과 견제를 쏟아내 연지영의 험난한 궁궐 적응기를 예감케 했다.

이런 가운데 왕의 최측근인 임송재(오의식 분)는 이헌이 관심을 보인 연지영을 이용해 강목주를 견제할 계획을 세우고 새로운 놀이판을 깔았다. 이헌과 임송재가 짠 놀이판에 감쪽같이 속아 넘어간 연지영은 서길금(윤서아 분)을 빌미로 으름장을 놓는 이헌에게 “절대로 도망치지 않겠다”며 싹싹 빌었다.

그제서야 웃음을 지은 이헌은 연지영에게 음식을 만들어 오라는 명령을 내렸다. 겨우 죽을 고비를 넘긴 연지영은 안도와 설움의 눈물을 삼키며 수라간에 발을 들였고 자신의 필살기를 총동원해 이헌에게 새로운 수라상을 올렸다. 연희군이 가장 좋아하는 사슴고기를 이용한 프랑스식 정통 요리 오트 퀴진으로 이헌의 눈과 입을 모두 사로잡은 것.

음식으로 자신의 마음을 보듬어주는 연지영을 보며 돌아가신 어머니의 얼굴을 떠올린 이헌은 평소의 서늘한 표정 대신 아이처럼 천진한 미소를 띠고 수라상을 비워냈다. 이어 연지영에게 “과인은 너로 정했다”고 의미심장한 말을 던져 그가 연지영에게 조금씩 스며들고 있음을 짐작하게 했다.

이렇게 이헌의 총애를 빼앗아간 연지영을 내내 탐탁지 않게 여기고 있던 강목주는 궐 내에 귀녀에 대한 흉흉한 소문을 퍼트렸고 신하들은 귀녀를 극형으로 다스려야 한다며 입을 모았다. 그러나 이헌은 연지영을 극형으로 다스리기는 커녕 수라간 대령숙수로 임명한다는 뜻밖의 명령을 내려 모두를 놀라게 했다.

눈엣가시를 쫓아내려다 더 큰 혹을 달게 된 강목주는 인주대왕대비(서이숙 분)에게 귀녀가 나타난 날 이헌이 자객의 공격을 받았다며 연지영의 실체를 확인해야 한다고 부추겼다. 인주대왕대비 역시 귀녀에 대한 소문을 듣고 연지영을 궁금해했던 만큼 강목주가 제안한대로 연지영의 대령숙수 자격을 시험하겠다며 경합을 선언했다.

본인이 임명한 대령숙수의 자격을 의심하는 인주대왕대비에게 반발하던 이헌은 경합에서 이긴 숙수 한 명을 제외하고는 모두 팔을 자르겠다는 조건을 내걸어 긴장감을 배가시켰다. 요리사에게 팔은 목숨과도 같기에 연지영도 “어쩔 수 없다, 이젠 나 스스로를 증명하는 수밖에”라며 각오를 불태워 과연 연지영이 경합에서 승리를 차지할 수 있을지 궁금해지고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]