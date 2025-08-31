'귀멸의 칼날:무한성편', 10일만에 300만 돌파…올해 최단 기록

9일 연속 박스오피스 1위를 차지하며 흥행 질주 중인 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’이 올해 개봉작 중 최단 기간 300만 관객을 돌파했다.

영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’은 개봉 10일째인 31일 오전 00시 01분 기준 누적 301만 2116명 관객을 달성했다. 222만 관객을 동원했던 전작 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편’(2021)의 기록을 6일 만에 넘어선 데 이어 10일 만에 300만 고지를 돌파하며 압도적인 팬덤 파워를 다시 한번 입증한 것이다.

특히 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’과 여름 극장가 흥행 양강 구도를 형성하고 있는 ‘좀비딸’이 개봉 11일 만에 300만 관객을 돌파했던 것과 비교해 하루 앞선 기록으로 올해 최단 기간 300만 돌파를 달성했다. 여기에 누적 301만 관객을 동원한 ‘하울의 움직이는 성’(2004)을 제치고 역대 일본 애니메이션 국내 흥행 순위 4위에 등극하며 멈추지 않는 흥행 질주를 이어가고 있다.

영화는 누적 발행 부수 2억2000만 부를 돌파한 고토게 코요하루의 동명의 만화를 원작으로 한 작품으로 애니메이션 4기 귀멸의 칼날: 합동 강화 훈련편 이후 최종장 첫 번째 이야기를 담았다. 혈귀의 본거지 무한성에서 펼쳐지는 귀살대와 최정예 혈귀들의 최종 결전이 주된 내용이다.



먼저 개봉한 일본에서는 박스오피스 5주 연속 1위, 개봉 31일 만에 누적 흥행 수입 257억 엔(약 2433억원)을 기록했고 지난 24일엔 관객수 2000만명을 넘어섰다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

