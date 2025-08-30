할인권에 활기 띈 극장가…김영수 차관 “K-영화 응원, 적극 지원할 것”

김영수 문화체육관광부 제1차관이 30일 서울 영등포구 CGV 영등포에서 영화 ‘좀비딸’을 관람하고, 관객과 영화인들을 만나 인사말을 하고 있다. 문화체육관광부 제공

김영수 문화체육관광부 제1차관이 극장가를 찾아 K-영화를 응원했다.

문화체육관광부에 따르면 김 차관은 30일 오후 서울 영등포구 CGV 영등포점에서 영화 ‘좀비딸’을 관람하고 관객과 영화인을 만나 현장 목소리를 청취했다.

이번 관람은 지난 7월25일부터 시행된 ‘국민 영화관람 활성화 지원 사업(영화관 입장권 할인권)’의 성과를 현장에서 확인하기 위해 마련된 자리다.

영화관 입장권 할인권은 배포 시작 3일 만에 전량 발급 완료될 정도로 국민적 관심을 받았으며, 실제 사용률 또한 50%를 넘어서며 극장가 회복세를 이끌고 있다. 좀비딸은 할인권 수혜작 가운데 하나로, 개봉 26일 만에 500만 관객을 돌파하며 한국 영화의 저력을 입증했다.

김영수 문화체육관광부 제1차관이 영화인, 관객들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 문화체육관광부 제공

특히 이번 관람에서는 영상산업 교육프로그램 수강 청소년, 영화과 재학 대학생 등 문화예술 꿈나무와 청년 영화인 150여 명을 초청했으며, 출연 배우와 감독의 무대인사도 진행했다.

김 차관은 출연 배우와 감독 등 제작진을 격려하고, 영상 꿈나무와 청년 영화인들에게 “여러분이 한국 영화의 미래를 이끌어갈 주역”이라며 응원했다.

아울러 김 차관은 “발급된 영화 할인권은 다음달 2일까지 사용할 수 있어 국민들이 기한 내 영화관을 찾아주길 바란다”며 “정부는 앞으로도 국민들이 영화를 더욱 가까이 접할 수 있도록 적극 지원하는 한편, 한국영화의 미래 인재들이 마음껏 꿈을 펼칠 수 있는 환경을 만들기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.





