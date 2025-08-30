‘멀티출루+멀티득점’ 리드오프로 빛난 이정후… 5G 연속 안타로 8月 타율 0.309 질주

이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 만점짜리 리드오프 활약으로 팀의 대승을 이끌었다.
이정후는 30일 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클 파크에서 열린 볼티모어 오리올스와의 2025 미국 메이저리그(MLB) 홈 맞대결에 1번 타자 겸 중견수로 선발 출전해 5타수 1안타 1볼넷 2득점을 올리며 팀의 15-8 대승에 일조했다.
지난 24일 밀워키 브루어스전부터 이어진 연속 안타 행진을 5경기로 늘렸다. 기분 좋은 출루와 득점이 시작이었다. 0-1로 뒤진 1회말 선두타자로 나서 7구 승부 끝에 볼넷을 골라내며 공격 첨병이 된 그는 이어진 윌리 아다메스의 안타와 라파엘 데버스의 볼넷으로 3루에 도착했다. 이어 맷 채프먼의 적시타에 홈을 밟으며 팀의 첫 득점을 책임졌다.
이어진 2회말, 팀이 4-1로 앞선 두 번째 타석에서 곧장 안타가 나왔다. 상대 선발 딘 크레이머의 패스트볼을 공략해 좌전 안타로 연결시켜낸 것. 이는 또 샌프란시스코의 점수로 귀결됐다. 아다메스의 안타에 득점권 2루에 도착한 그는 연달아 터진 데버스의 적시타에 홈을 파고 들어 자신의 경기 2번째 득점까지 올렸다.
이후로는 침묵했다. 3개의 삼진에 고개를 떨궜고 2루 땅볼도 하나 나오는 등 5타수 1안타에 머무르면서 시즌 타율이 0.261에서 0.260(484타수 126안타)으로 소폭 감소했다. 여기에 7홈런 10도루 48타점 63득점, OPS(출루율+장타율)는 0.730을 마크하고 있다. 슬럼프를 딛고 타오르는 8월의 타격 성적은 0.309(97타수 30안타)를 기록하는 중이다.
한편, 샌프란시스코는 팀 장단 18안타를 터뜨리는 뜨거운 방망이를 앞세운 대승으로 분위기를 끌어올렸다. 시즌 6연승과 함께 시즌 67승68패로 5할 승률 회복을 목전에 두며 내셔널리그 서부지구 3위를 유지했다.
