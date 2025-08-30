‘멀티출루+멀티득점’ 리드오프로 빛난 이정후… 5G 연속 안타로 8月 타율 0.309 질주

샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 안타를 때려내고 있다. 사진=AP/뉴시스

이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 만점짜리 리드오프 활약으로 팀의 대승을 이끌었다.

이정후는 30일 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클 파크에서 열린 볼티모어 오리올스와의 2025 미국 메이저리그(MLB) 홈 맞대결에 1번 타자 겸 중견수로 선발 출전해 5타수 1안타 1볼넷 2득점을 올리며 팀의 15-8 대승에 일조했다.

지난 24일 밀워키 브루어스전부터 이어진 연속 안타 행진을 5경기로 늘렸다. 기분 좋은 출루와 득점이 시작이었다. 0-1로 뒤진 1회말 선두타자로 나서 7구 승부 끝에 볼넷을 골라내며 공격 첨병이 된 그는 이어진 윌리 아다메스의 안타와 라파엘 데버스의 볼넷으로 3루에 도착했다. 이어 맷 채프먼의 적시타에 홈을 밟으며 팀의 첫 득점을 책임졌다.

이어진 2회말, 팀이 4-1로 앞선 두 번째 타석에서 곧장 안타가 나왔다. 상대 선발 딘 크레이머의 패스트볼을 공략해 좌전 안타로 연결시켜낸 것. 이는 또 샌프란시스코의 점수로 귀결됐다. 아다메스의 안타에 득점권 2루에 도착한 그는 연달아 터진 데버스의 적시타에 홈을 파고 들어 자신의 경기 2번째 득점까지 올렸다.

샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 안타를 때려내고 있다. 사진=샌프란시스코 자이언츠 공식 SNS

이후로는 침묵했다. 3개의 삼진에 고개를 떨궜고 2루 땅볼도 하나 나오는 등 5타수 1안타에 머무르면서 시즌 타율이 0.261에서 0.260(484타수 126안타)으로 소폭 감소했다. 여기에 7홈런 10도루 48타점 63득점, OPS(출루율+장타율)는 0.730을 마크하고 있다. 슬럼프를 딛고 타오르는 8월의 타격 성적은 0.309(97타수 30안타)를 기록하는 중이다.

한편, 샌프란시스코는 팀 장단 18안타를 터뜨리는 뜨거운 방망이를 앞세운 대승으로 분위기를 끌어올렸다. 시즌 6연승과 함께 시즌 67승68패로 5할 승률 회복을 목전에 두며 내셔널리그 서부지구 3위를 유지했다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]