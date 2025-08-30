중학교 럭비 꿈나무들이 한자리 모였다… ‘OK 읏맨 럭비 아카데미’ 뜨거운 열기 속 출발

사진=OK금융그룹 스포츠단 제공

진정한 럭비 정신을 되새기는 특별한 아카데미가 시작됐다.

OK금융그룹은 지난 29일부터 사흘간 인천 서구 하나글로벌캠퍼스에서 펼쳐지는 ‘OK 읏맨 럭비 아카데미’의 시작을 알렸다.

한국 럭비의 막내 구단은 OK 읏맨 럭비단의 주도 아래 전국 중학교 10개 학교의 럭비 지도자 및 선수 180여 명이 한자리에 모였다. 읏맨 럭비단은 “이번 행사는 단순한 훈련을 넘어, 한국 럭비의 미래 를 책임질 꿈나무들에게 ‘진짜 럭비 정신’을 전하겠다는 의지를 담았다”고 설명했다.

참가 선수들은 3일간 이어지는 이번 아카데미에서 ‘혼나는 훈련이 아닌, 함께 웃고 부딪히며 배우는 럭비’를 모토로 진정한 럭비 정신을 되새긴다. 참가 선수들은 △기본기(패스·킥) △규칙·반칙 교육 △기술 훈련(태클·러크·볼 캐리) △영양 및 테이핑 교육 등 체계적으로 마련된 훈련을 소화한다. 또한 럭비 역사와 가치를 다루는 영상 강의와 영화 ‘60만 번의 트라이’ 상영 시간도 함께할 예정이다.

영화의 실제 주인공이자 현재 읏맨 럭비단을 이끄는 오영길 감독은 참가 청소년들과 직접 이야기를 나누며 “진짜 럭비의 기쁨을 함께 느껴달라”고 당부하기도 했다. 마지막 날인 31일에는 미니 터치 럭비 경기와 운동회가 열려, 승패를 떠나 서로 웃으며 손을 맞잡는 ‘노사이드 정신’을 몸소 체험하는 시간으로 마무리될 예정이다.

럭비 아카데이에 참여한 중학교 럭비선수는 “국내외 럭비 리그에서 뛰고 있는 럭비 선수들을 만나볼 기회가 없었는데, 아카데미를 통해 선배들과 직접 소통하며 그동안 럭비를 하며 궁금했던 점들을 해소할 수 있어서 좋았다”며 “앞으로도 럭비선수의 꿈을 키워나갈 수 있도록 다양한 자리가 마련됐으면 좋겠다”고 소감을 전했다.

사진=OK금융그룹 스포츠단 제공

아카데미가 진행된 현장에서 최윤 회장은 “럭비는 단체 스포츠로서 포지션마다 역 이 다른데, 이는 마치 자기 역할을 하며 다른 사람을 리스펙트하고 함께 성장하며 성과를 내는 사회의 축소판과 같다”며 “럭비는 희생과 인내, 협동의 고유 럭비 정신은 물론 내편 네편 없는 진정한 스포츠 정신까지 배울 수 있는 교육적 가치가 뛰어난 스포츠다. 많은 학생들이 진짜 럭비 정신을 배우고 진정한 럭비 선수로 성장해 나갔으면 좋겠다”고 전했다.

이번 럭비 아카데미 행사 개최에는 최 회장의 강력한 의지가 담긴 것으로 알려졌다. 학창시절 럭비 선수로 활동했던 최 회장은 국내에서 비인지스포츠에 머물고 있는 럭비의 발전을 위해 대한럭비협회 전임 회장 시절부터 다방면으로 타개책을 강구했다. 최근 넷플릭스 예능 ‘최강럭비’ 흥행 및, 국내 최초 럭비 드라마 ‘트라이’ 방영 등을 발판 삼아 이번 럭비 아카데미로 꿈나무들에 대한 육성에도 힘을 쏟게 된 배경이다.

최 회장은 “럭비는 경기 후 상대와 손을 맞잡으며 서로를 존중하는 ‘노사이드(No-Side) 정신’으로 완성되는 스포츠임에도 불구하고 한국 럭비계에서는 진정한 럭비 정신을 찾아보기 어렵다”며 “이제는 달라져야 한다. 변화의 발걸음에 OK 읏맨 럭비단 이 첫발을 먼저 떼고자 아카데미를 기획하게 됐다”고 설명했다.

한편, 읏맨 럭비단은 이번 아카데미 이전에도 전국 학교를 찾아가 럭비 기본기를 전수하는 재능기부 캠페인을 이어왔다. 실업팀과 아마추어팀간 단절을 해소하고, 한국 럭비의 기반을 넓히기 위한 노력이다.

읏맨 럭비단 관계자는 “최근 국내 최초의 럭비 드라마 ‘트라이’와 지난해 읏맨 럭비단이 준우승을 차지한 넷플릭스 예능 ‘최강럭비’를 통해 럭비에 대한 관심이 커지고 있는 상황에서, 이런 활동이 저변 확대에 중요한 역할을 할 것”이라며 “앞으로도 한국 럭비 저변에 진짜 럭비 정신이 널리 퍼질 수 있도록 다양한 프로그램을 기획해 나가겠다”고 말했다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]