헤이즈 “‘비도 오고 그래서’, 저작권료로 꾸준히 효도 곡”

라이브 와이어 방송화면 캡처.

가수 헤이즈가 ‘비도 오고 그래서’ 곡에 대한 애정을 드러내 눈길을 끈다.

헤이즈는 지난 29일 방송된 Mnet ‘라이브 와이어’에 출연해 이석훈, 소수빈, 크러쉬와 함께 서로에 대한 팬심과 음악적 영감을 나눴다.

헤이즈는 이석훈의 지목을 받고 무대를 꾸몄다. ‘널 너무 모르고’ 무대로 등장한 그는 특유의 유니크한 음색을 선보였고, 이에 MC 정재형은 “목소리가 브랜드인 아티스트”라며 감탄했다.

이어진 토크에서 MC 정재형은 “비도 오고 그래서 저작권료가 연금처럼 꾸준히 들어오나요?”라고 물었고, 헤이즈는 “사실 저작권료는 시간이 지나면 줄어들기 마련인데, 여름, 장마철, 비 올때면 그래프가 확 올라간다. 꾸준히 저에게 효도하는 곡”이라고 밝혀 모두의 부러움을 샀다.

이후 헤이즈는 이석훈과 즉석에서 비도 오고 그래서를 함께 부르며 여름밤을 감성으로 물들였다. 헤이즈는 “선배님 덕분에 좋은 방송에서 노래할 수 있어 감사하다”며 존경심을 드러냈고, 이석훈은 “팬으로서 함께 노래할 수 있어 행복하다”고 화답해 따뜻한 선후배 케미를 보여줬다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

