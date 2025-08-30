임윤아, 이채민 위해 ‘고추장 버터 비빔밥→수비드 스테이크’ 만찬

폭군의 셰프 스틸컷. tvN 제공

임윤아가 프렌치 셰프의 주특기를 살려 이채민의 만찬을 준비한다.

30일 오후 방송되는 tvN ‘폭군의 셰프’ 3회에서는 셰프 연지영(임윤아 분)이 미식가 왕 이헌(이채민 분)만을 위해 수라간 최초로 코스 요리에 도전하는 모습이 그려진다.

앞서 연지영은 타임슬립 후 만난 당대의 폭군 이헌에게 각종 퓨전 요리로 맛의 신세계를 열어줬다. 낯선 생김새와 달리 극강의 맛을 자랑하는 연지영의 신묘한 음식에 감탄한 이헌은 당장 그녀를 죽이진 않겠다며 궁궐로 데려가 연지영을 당혹스럽게 만들었다.

특히 연지영은 타임슬립과 지대한 연관성이 있을 것으로 추정되는 가방 속 망운록을 찾아 자신의 시대로 돌아가겠다는 야심 찬 꿈을 품고 있기에 이러한 이헌의 집착은 난감하기만 한 상황. 이에 연지영은 왕 이헌의 경계심을 누그러뜨리고 살아남을 방법을 찾기 위해 자신의 주특기를 마음껏 발휘할 예정이다.

공개된 사진 속에는 폭군 이헌만을 위한 색다른 수라상 차림에 여념이 없는 연지영의 진중한 얼굴이 담겨 있다. 고추장 버터 비빔밥과 수비드 스테이크에 이어 프랑스식 전통 요리인 오트 퀴진을 선보이는 것. 음식의 맛과 향은 물론 테이블 서비스로 보는 재미까지 선사할 연지영 표 폭군의 밥상이 기대되고 있다.

무엇보다 이제껏 본 적 없는 식사를 눈앞에 둔 이헌의 표정도 심상치 않아 호기심을 자극하고 있다. 그간 이헌은 자신에게 음식을 먹여주는 연지영에게서 어머니를 겹쳐 보는 등 알 수 없는 끌림을 느끼고 있던 터. 이번 코스 요리가 냉철한 폭군 이헌의 마음에 어떤 변화를 가져올지 궁금증이 모아진다.

