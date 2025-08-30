케데헌 ‘골든’, 英 싱글차트 3주 연속 1위…식지 않는 열풍

케이팝 데몬 헌터스 스틸컷. 넷플릭스 제공

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 인기가 식지 않는 모습이다. OST가 또 한번 기록을 세우며 뜨거운 관심을 입증했다.

30일 오피셜 차트에 따르면 케이팝 데몬 헌터스 속 걸그룹 헌트릭스가 부른 ‘골든(GOLDEN)’은 오피셜 싱글 톱100 최신 차트(8월29일~9월4일)에서 1위를 차지했다. 해당 차트 총 10주 진입이다.

3주 연속 1위이자 비연속 총 4주 정상에 올랐다. 해당 차트 K-팝 가수 최장 1위 기록을 자체 경신했다. 헌트릭스 골든 이전에 이 차트에서 1위를 차지한 K-팝 곡은 13년 전 가수 싸이의 강남스타일(2012)이다.

골든 외 다른 OST 역시 이번 주에도 오피셜 싱글차트 톱10에 동시 진입했다. 극 중 헌트릭스 라이벌 그룹인 사자보이즈의 ‘소다 팝’은 지난 주보다 1계단 하락해 4위를 차지, 해당 차트에 6주 연속 이름을 올렸다. 사자보이스의 또 다른 곡 ‘유어 아이돌’은 지난 주와 같은 6위를 기록했다. 해당 차트에 9주 연속 머물렀다.

