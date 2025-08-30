한국기원, ‘총상금 1200만원’ 한국 현대바둑 80주년 콘텐츠 공모전 개최

사진=한국기원 제공

한국 현대바둑 80주년을 기념할 콘텐츠를 공모한다.

한국기원은 “2025년 한국 현대바둑 80주년을 맞아 전국 규모의 바둑 콘텐츠 공모전이 열린다”고 지난 30일 전했다.

바둑의 전통과 미래 가치를 동시대의 시각으로 조명하고 대중 접근성을 높이기 위해 마련된 ‘2025 한국 현대바둑 80주년’ 공모전은 일러스트와 유튜브 영상 두 가지 부문으로 진행된다.

일러스트 부문은 바둑을 주제로 한 창작 이미지로, 생성형 AI를 활용한 작품도 제출 가능하다. 유튜브 영상 부문은 형식의 제한 없이 바둑을 효과적으로 알릴 수 있는 콘텐츠면 가능하고, 권장 재생 시간은 20초에서 10분 이내다.

대한민국 국민이면 누구나 응모할 수 있으며, 접수 기간은 10월 19일까지이다. 접수 마감 후 10월 20일부터 26일까지 심사를 거쳐 27일 오후 5시 한국기원 홈페이지를 통해 선정 결과를 공지한다.

심사는 주제 적합성·창의성·완성도·확장성 등을 기준으로 종합 평가하며, 온라인 반응(조회수, 댓글 등) 30%와 심사위원단 평가 70%를 반영한다.

수상자에 대한 시상은 11월 5일 ‘바둑의 날’ 기념행사에서 진행될 예정이며, 수상작은 80주년 기념 공식 홍보물과 전시, 온·오프라인 채널 등 다양하게 활용된다.

총상금은 1200만원 규모로 두 부문(일러스트·유튜브 영상)에서 각각 1위 250만원, 2위 150만원, 3위 100만원, 4위 60만원, 5위 40만원을 시상한다.

출품작은 타 공모전 수상 이력이 없고 표절 및 저작권 문제가 없는 순수 창작물이어야 한다. 저작권·초상권 등 법적 책임은 출품자에게 있으며 제출 작품은 행사 홍보와 공익 목적으로 사용될 수 있다.

각 부문 1위 수상자는 11월 5일 ‘바둑의 날’ 기념행사에서 진행할 시상식에 필수 참석해야 한다. 대리 수상은 불가능하며, 수상이 어려울 시 순위가 조정될 수 있다.

응모는 한국기원 홈페이지에서 지원신청서를 내려받아 작성한 뒤, 작품 파일과 함께 이메일로 제출하면 된다. 자세한 내용은 공고문을 통해 확인할 수 있다.

‘2025 한국 현대바둑 80주년’ 공모전은 문화체육관광부와 국민체육진흥공단이 후원하고 한국기원이 주최·주관한다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

