PBA 시즌 4차 투어, ‘SY 베리테옴므 PBA-LPBA 챔피언십’ 31일 개막… 외인 강세 이어질까

프로당구 무대를 누비는 국내 선수들이 이번 대회에선 우승컵을 들어올릴 수 있을까.

프로당구협회(PBA)는 “2025~2026시즌 4번째 투어 ‘SY 베리테옴므 PBA-LPBA 챔피언십’이 오는 31일부터 다음달 8일까지 9일간 경기도 고양시에 위치한 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 펼쳐진다”고 30일 밝혔다.

이번 투어는 시즌 3차전인 ‘올바른 생활카드 NH농협카드 PBA-LPBA 채리티 챔피언십’ 종료 후 20일 만에 진행되는 대회다. 지난 11일 마무리된 NH농협카드 채리티 챔피언십에서는 모리 유스케(에스와이)가 일본인 선수로는 최초로 PBA 첫 우승에 성공했고, LPBA에서는 ‘캄보디아 특급’ 스롱 피아비(우리금융캐피탈)가 시즌 2승 및 통산 9회 우승을 달성했다.

이번 대회는 31일 오전 11시 LPBA PPQ(1차예선)라운드를 시작으로 1일 오전 11시부터 LPBA PQ(2차예선)라운드가, 같은 날 오후 4시25분부터는 LPBA 64강전이 이어진다. 2일 오후 12시30분에는 대회 개막식에 이어 오후 1시 PBA 128강으로 본격적인 막을 올린다. 대회는 9월7일 밤 10시 LPBA 결승전에 이어 8일 밤 9시 우승 상금 1억원이 달린 PBA 결승전으로 마무리된다.

이번 대회에선 토종 선수들이 우승 트로피를 들어올릴 수 있을지 관심이 모인다. 이번 시즌 PBA에서는 아직까지 국내 선수의 우승이 없다. 무라트 나지 초클루(튀르키예·하나카드)의 개막전(우리금융캐피탈 챔피언십) 우승을 시작으로 다비드 마르티네스(스페인·크라운해태) 모리가 차례로 정상에 섰다. LPBA는 개막전에서 김가영(하나카드)이 우승을 차지했지만, 이후 두 대회 연속 스롱이 우승컵을 거머쥔 바 있다. 국내 선수들은 이번 대회에선 반드시 우승하겠다는 각오다.

이번 대회에는 다양한 이벤트들이 진행된다. 9월6일 오후 2시30분에 진행되는 LPBA 준결승전이 끝난 이후에는 PBA 스타디움 앞에서 LPBA 준결승전 진출자 4인의 팬사인회가 진행된다. 이어 대회 마지막날인 8일 오후 7시30분부터 8시까지 스타디움 내 테이블을 무료로 개방하며, 같은날 오후 8시부터 20분간 에스와이 소속 한지은의 원포인트 레슨이 진행된다. 8일 이벤트는 현장에서 접수 가능하다.

한편 ‘SY 베리테옴므 PBA-LPBA 챔피언십’ 현장 관람 티켓은 온라인(인터파크) 예매 및 현장 구매로 가능하다. 자세한 사항은 PBA 공식 홈페이지를 통해 예매 방법 등을 확인할 수 있다.

