임영웅, 불후의 명곡서 ‘순간을 영원처럼’ 첫 라이브 무대

임영웅 2집 타이틀곡 ‘순간을 영원처럼’의 라이브 무대가 불후의 명곡(KBS2)을 통해 방송 최초로 공개된다.

30일 방송되는 불후의 명곡은 임영웅와 친구들 특집으로 마련된다. 전 세대를 아우르는 독보적 아티스트 임영웅의 첫 번째 단독 특집이자, 임영웅과 음악 여정을 동행하고 있는 친구들이 함께 만드는 특별한 무대다.

출연자 섭외부터 선곡까지 모든 것을 손수 준비한 임영웅은 이날 자신의 히트곡인 ‘무지개’로 산뜻하고 경쾌한 오프닝을 꾸미는데, 무지개를 선곡한 이유에 대해 “데뷔 9주년을 맞이한 감사의 마음을 담아 무지개로 행복 에너지를 담아봤다”라고 밝혀 현장의 분위기를 한층 달군다. 이 밖에도 임영웅은 솔로 무대부터 스페셜 듀엣 무대까지 다채로운 공연을 선보이는데, 각 노래를 향한 애정과 선곡 이유를 진솔하게 밝혀 무대를 향한 몰입도를 한껏 끌어올린다.

무엇보다 임영웅은 29일 정식 발매된 2집 타이틀곡 순간을 영원처럼을 무대 위에서 처음으로 선보인다. 녹화 당시에는 그 어디에서도 공개된 적이 없던 상황. 임영웅은 “불후에서 제 신곡을 첫 공개하니까 너무 설레기도 하고, 떨리기도 한다”며 신곡 공개 심경을 밝혀 초미의 관심을 모은다.

이어 임영웅은 “순간을 영원처럼은 평범한 삶의 소중함과 일상의 아름다움을 담은 곡”이라고 소개한 뒤 무대를 꾸미고, 특유의 호소력 짙은 목소리로 전하는 서정적인 가사와 아름다운 멜로디가 큰 울림을 선사한다는 후문이다. 이와 함께 김준현은 “다음 주에도 임영웅 씨의 또 다른 신곡 무대가 공개된다”라고 귀띔해 현장의 모두를 열광케 했다고.

이에 임영웅의 2집 신곡 무대들이 처음으로 베일을 벗을 불후의 명곡-임영웅과 친구들 특집에 기대감이 수직 상승한다.

한편 임영웅과 그의 음악 친구들이 함께하며 풍성한 무대와 다채로운 이야기들을 전할 임영웅과 친구들 편에는 임영웅으로부터 직접 섭외를 받고 선뜻 특집에 동참한 이적, 린, 로이킴, 조째즈, 노브레인, 전종혁, 최유리가 출격해 기대를 한층 더한다.

