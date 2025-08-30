우리카드, 새 시즌 함께 할 신규 유니폼 공개… KOVO컵부터 착용

사진=우리카드 우리 WON 배구단 제공

남자프로배구 우리카드가 지난 29일, 다가오는 시즌을 함께 할 신규 유니폼을 공개했다.

구단은 이번 유니폼은 구단 공식 용품 후원사 ‘다이나핏’과 스포츠 디자인 전문 회사 ‘라보나 크리에이티브’와의 협업을 통해 제작됐다”며 “우리카드 대표 브랜드인 ‘카드의정석2’의 카드 플레이트를 모티브로 디자인하여 모기업과의 브랜딩 일체감을 강조한 것이 특징”이라고 전했다.

홈, 원정 유니폼은 ‘카드의정석2’의 캐릭터로 화제가 된 블루맨과 퍼플맨을 컨셉으로 각각 딥블루와 퍼플 색상으로 디자인 됐다. 어깨와 소매 부분은 투톤 포인트를 적용하여 역동성과 세련미를 강조했고, 상의 뒷면 상단에는 우리카드만의 ‘Notch 시그니처(IC칩 위치 및 카드 삽입 방향의 표식)’ 디자인을 적용했다.

상세 내용은 구단 SNS 채널을 통해 확인 가능하며, 신규 유니폼은 다음달부터 진행되는 ‘2025 여수·NH농협컵 프로배구대회’부터 착용할 예정이다.

사진=우리카드 우리 WON 배구단 제공

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]