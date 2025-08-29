사진=대한보디빌딩협회 제공

대한보디빌딩협회가 스포츠약학회와 손잡았다.

보디빌딩협회는 “스포츠약학회와 ‘클린 보디빌딩’ 문화 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다”고 28일 밝혔다.

이번 협약은 보디빌딩 선수와 동호인들에게 안전한 약물 사용과 도핑 예방에 대한 교육을 강화하고 건강한 경기 환경 조성을 위한 협력 체계를 마련하기 위해 추진됐다.

양 기관은 협약을 통해 보디빌딩 선수 및 동호인의 건강 증진, 도핑 방지와 의약품의 올바른 사용 교육, 전문 약사의 약물·보충제 상담 서비스 제공, 클린 스포츠 캠페인 및 교육 콘텐츠 공동 개발 등을 함께 진행할 예정이다.

한동기 보디빌딩협회 회장은 “보디빌딩은 신체 능력뿐만 아니라 윤리적 가치와 자기관리 능력이 중요한 종목”이라며 “이번 협약은 선수들이 보다 과학적이고 안전한 방법으로 경기력을 향상시킬 수 있는 기반이 될 것”이라고 전했다.

그러면서 “협회는 앞으로도 선수 건강 보호와 공정한 경쟁 환경을 위한 제도적, 교육적 지원을 아끼지 않을 것”이라며 “스포츠약학회와의 협력을 통해 클린 보디빌딩이라는 가치가 현장에서 실현될 수 있도록 지속적인 노력을 기울이겠다”고 밝혔다.

보디빌딩협회는 이번 협약을 계기로 도핑 방지에 대한 인식을 높이고 전문 기관과의 협업을 통해 보디빌딩 종목의 신뢰성과 전문성을 강화해 나갈 계획이다.

