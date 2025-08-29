조선호텔앤리조트, 클럽조선 페스타 다음달 1일까지

조선호텔앤리조트가 통합 멤버십 프로그램 ‘클럽조선(Club Josun)’ 론칭 5주년을 기념해 오는 9월 1일까지 전 부문에서 특별 혜택을 제공하는 ‘클럽조선 페스타(Club Josun Festa)’를 선보인다.

이번 행사는 ▲특가 상품을 판매하는 ‘핫 딜 페스타(Hot Deal Festa)’ ▲고객 참여형 이벤트 ‘리워드 페스타(Rewards Festa)’ ▲아티스트 협업 프로젝트 ‘아트 페스타(Art Festa)’ 등 세 가지로 구성됐다.

‘핫 딜 페스타’는 7일간 타임딜 방식으로 진행된다. 조선 팰리스, 웨스틴 조선 서울·부산, 그랜드 조선 부산·제주 등 9개 호텔의 객실과 뷔페, 파인다이닝 레스토랑, 레저 시설, 온라인몰 ‘조선 테이스트 앤 스타일’ 상품을 정상가 대비 최대 90% 할인된 가격에 선보인다.

특히 스위트 객실 선택 폭을 넓혀 합리적인 호캉스를 제안한다. 클럽조선 리워드 회원 선착순 고객에게는 투숙 할인 쿠폰도 제공한다.

‘리워드 페스타’에서는 홈페이지와 인스타그램을 통한 경품 이벤트가 열린다. 조선호텔앤리조트 공식 홈페이지에서는 ‘해피 버스데이(HAPPY BIRTHDAY) 축하 메시지 이벤트’를 통해 축하 메시지를 남긴 고객 중 추첨을 통해 숙박권, 멤버십, 조선호텔 상품권 등 경품을 증정한다.공식 인스타그램에서는 ‘SNS 퀴즈 이벤트’를 진행해 참여 고객에게 푸짐한 경품이 제공된다.

또 조선호텔앤리조트가 운영하는 9개 호텔과 외식 레스토랑, 레저 업장 중 지정 영업장을 방문한 고객에게는 이슬기 작가의 한정판 마블링 포장지에 담긴 격물공부 팔로산토 스틱을 선착순으로 증정한다.

아티스트 이슬기 작가와 협업한 ‘아트 페스타(Art Festa)’ 프로젝트도 선보인다. 이번 프로젝트는 ‘마블링 모먼츠(Marveling Moments)’를 주제로 작가 특유의 색감과 디자인을 호텔 객실과 라이프스타일 상품에 접목해 일상 속 예술적 경험을 제안한다.

대표 상품은 조선 팰리스, 웨스틴 조선 서울·부산, 그랜드 조선 부산·제주, 레스케이프 등 6개 호텔에서 10월 31일까지 운영되는 스위트 전용 ‘어 키 투 스위트 어드벤처(A Key to Suite Adventure)’ 패키지다. 스위트 1박과 함께 객실 키를 모티브로 한 작가의 수공예 키 참을 증정한다. 모든 작품이 서로 다른 색감으로 제작돼 희소성을 높였다. 클럽조선 리워드 회원 선착순 50명은 5만원 할인 혜택도 받을 수 있다.

이와 함께 이슬기 작가와 플라워 부티크 브랜드 ‘격물공부’가 협업한 리빙 오브제 ‘아티스틱 셰이커 박스’도 출시된다. 가죽과 한지를 활용해 제작된 셰이커 박스는 팔로산토 스틱과 함께 구성돼 공간에 향기와 예술적 분위기를 더한다.

아울러 페스타 기간 동안 식음 혜택 특화 유료 멤버십 ‘클럽조선 VIP Premier’가 한정 판매된다. 이는 금액 할인권 15만원 상당과 더불어 뷔페 2인 식사권, 와인 콜키지 이용권 1매 등 미식 관련 혜택들이 포함된다. 여기에 객실과 레스토랑 상시 할인, 온라인몰 특전을 모두 누릴 수 있으며 가격은 40만원이다.

뷔페 이용 가능한 호텔은 웨스틴 조선 서울과 부산, 그랜드 조선 부산과 제주다. 가입 고객에게는 뷔페 식사권, 와인 콜키지 이용권 등 풍성한 특전이 제공된다.

조선호텔앤리조트 관계자는 “클럽조선 5주년을 맞아 고객 감사의 마음을 담은 다채로운 프로그램을 준비했다”며 “앞으로도 차별화된 혜택을 통해 일상 속 특별한 경험을 선사할 것”이라고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]