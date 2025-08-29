[오늘의 연예 Pick] 이준영, 영화 ‘자필’ 특별출연 → 임영웅과 ‘불후의 명곡’의 만남 → 임영웅, 2집 ‘아임 히어로2’ 발매 → 아이유, 13년 경호원과 훈훈한 투샷 → 웬디, ‘세룰리안 버지’ 콘셉트 첫 공개

세계비즈앤스포츠월드에서 하루의 주요 연예계 뉴스를 모아 제공합니다. 한눈에 보는 [오늘의 연예 Pick]

◆ ‘대세’ 이준영, 쉼 없이 달린다…영화 ‘자필’ 특별출연

배우 이준영이 영화 ‘자필’(가제)에 특별 출연한다.

29일 세계비즈앤스포츠월드 취재 결과, 이준영이 영화 ‘자필’ 막바지에 합류해 촬영을 마쳤다.

영화 ‘자필’은 법무부 장관 후보가 청문회를 준비하는 과정에서 대한민국 마지막 사형수의 편지와 연관된 과거의 사건을 풀어가며 진실에 다가가는 이야기를 그린다. 법무부 장관 후보 석규 역은 배우 정성일, 사형수 순화 역은 박지현이 맡아 호흡했다. 최근 촬영을 마친 ‘자필’은 내년 개봉을 목표로 한다.

연예계 ‘열일의 아이콘’으로 통하는 이준영이다. 그룹 유키스 출신으로 2017년 ‘부암동 복수자들’로 배우로 데뷔한 이준영은 ‘미스터 기간제’, ‘굿캐스팅’, ‘일당백집사’, ‘로얄로더’ 등에서 주연으로 활약했다. 그중에서도 넷플릭스 ‘D.P’와 ‘마스크걸’에서의 열연은 배우 이준영을 강렬하게 각인시켰다.

특히 2025년은 ’이준영의 해’라고 해도 과언이 아니다. 그간 쌓아온 열일의 결과물이 연이어 공개되며 깊은 인상을 남겼다. 올 초 티빙 ‘원경’ 최종회에서 세종 역으로 특별출연해 강렬한 인상을 남긴 이준영은 넷플릭스 시리즈 ‘멜로무비’ 홍시준, ‘폭싹 속았수다’의 박영범으로 분해 알콩달콩한 러브라인부터 이별한 남자의 지극히 현실적인 모습을 그리며 호평받았다. 웨이브 ‘약한영웅 Class2’에서는 연합 소속의 일진 금성제로 분해 매력적인 빌런 캐릭터로 반전을 안겼고, KBS2 ‘24시 헬스클럽’에서는 헬스장 관장 도현중 역을 맡아 친근하면서도 코믹한 캐릭터를 소화했다.

연기뿐 아니라 예능, 음악 등을 통해 올라운더로 활약하고 있다. 최근 ‘가는정 오는정 이민정’, ‘한끼합쇼’ 등 예능을 통해 작품 속에서는 미처 발견하지 못했던 매력을 선보였고, 올해 솔로앨범 발표도 준비하고 있는 것으로 알려졌다.

◆ 임영웅과 ‘불후의 명곡’의 만남…“종합선물세트 준비”

가수 임영웅의 ‘불후의 명곡’ 단독 특집 '임영웅과 친구들' 편이 드디어 베일을 벗는다.

KBS2 ‘불후의 명곡’은 14년 가까이 동시간 시청률 1위를 차지하고 있는 명실상부 최고의 음악 예능 프로그램이다. 오는 30일부터 2주에 걸쳐 방송되는 '임영웅과 친구들' 특집은 전 세대를 아우르는 독보적 아티스트 임영웅의 첫 번째 단독 특집이자, 임영웅과 음악 여정을 동행하고 있는 친구들이 함께 만드는 특별한 무대다.

‘임영웅과 친구들'은 임영웅이 직접 기획한 특집으로, 섭외부터 선곡까지 모두 심혈을 기울여 준비됐다. 실제로 녹화 당시 임영웅은 "좋아하는 음악 친구들과 다양한 무대를 만들어보면 재밌을 것 같아서 '불후' 제작진분들께 제가 먼저 제안 드렸다"면서 기획 비하인드를 전했다는 후문. 이에 임영웅으로부터 직접 섭외를 받고 선뜻 특집에 동참한 이적, 린, 로이킴, 조째즈, 노브레인, 전종혁, 최유리가 전무후무한 라인업을 탄생시켰다. 이들은 각자의 음악 세계를 담은 공연부터 임영웅과 함께 꾸미는 스페셜 컬레버레이션 등 다채로운 고품격 무대를 꾸미는 것은 물론, 임영웅과의 인간미 넘치는 에피소드들까지 풀어내며 풍성한 즐거움을 선사할 전망이다.

그런가 하면 이날 객석을 빼곡히 채운 명곡판정단의 역대급 환호에 '불후'의 MC 신동엽, 김준현, 이찬원도 입을 다물지 못한다고. 특히 김준현은 "예상은 했지만 오프닝부터 열기가 어마어마하다"면서 현장의 분위기에 압도되는 모습을 보인다. 이에 임영웅은 "오직 '불후의 명곡'에서만 볼 수 있는 무대들을 종합선물세트처럼 준비했으니까 많은 기대 부탁드린다'라고 각오를 밝혔다.

◆ “히어로 이즈 백”…신보부터 예능까지 ‘임영웅 위크’ 온다

가수 임영웅이 한층 더 깊은 감성으로 돌아온다.

임영웅의 새 앨범 ‘IM HERO 2’가 오늘(29일) 오후 6시 공개된다. 총 11개의 곡으로 구성된 이번 앨범의 타이틀곡은 ‘순간을 영원처럼’이다. 서정적인 가사와 함께 인생에 대한 깊은 울림을 전한다.

임영웅은 앨범 발매를 하루 앞둔 28일 오후 공식 SNS 채널을 통해 타이틀곡 ‘순간을 영원처럼’ 뮤직비디오를 선공개해 화제를 모았다.

28일 국내 음원 공개 전 청음 이벤트로는 역대 최대이자 기록적인 사례로 주목을 받은 청음회를 통해 전국 CGV 약 50여 개 극장에서 가장 먼저 공개한 바 있다.

임영웅의 피지컬 앨범은 2022년 첫 번째 정규앨범 아임 히어로 이후 두 번째다. 당시 초동(앨범 발매 후 일주일) 약 110만장을 기록해 역대 솔로 가수 초동 판매량 1위를 기록한 임영웅이 이번엔 ‘CD 없는 앨범 발매’를 예고했다.

신보는 화보가 담긴 앨범북 형태의 패키지로 제작된다. 앨범 관련 사진과 앨범 크레딧, 임영웅이 직접 전하는 메시지 등을 담아 소장에 가치를 뒀다.

골라 듣는 즐거움을 선사할 새 앨범의 등장이다. 앨범 발매 외에도 10월 인천 콘서트를 시작으로 2025 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’를 개최, 무대에서 영웅시대를 만난다.

이에 앞서 26일 새 예능 ‘섬총각 영웅’으로 친근한 매력을 뽐냈다. 임영웅은 궤도, 임태훈, 이이경과 함께 완도군 소모도로 힐링 여행을 떠났다. 방송 전부터 임영웅의 새로운 면모가 예고되며 이미 높은 화제성을 기록했던 ‘섬총각 영웅’은 첫 회 2049 시청률 1.1%, 수도권 가구 시청률 5.4%를 기록하며 동시간대 1위를 차지했다.

30일에는 음악예능 ‘불후의 명곡’이 임영웅 특집으로 꾸며진다. 임영웅이 직접 기획한 ‘임영웅과 친구들’은 2주에 걸쳐 방송된다.

◆ 아이유, 문체부 장관상 수상…13년 경호원과 훈훈한 투샷

가수 겸 배우 아이유가 문화체육관광부 장관상을 수상했다.

아이유와 10년 넘게 함께해온 전담 경호원 박근우 씨는 지난 28일 자신의 SNS에 “우리~지은대장. 문화체육관광부장관상 수상축하해ㅎ 오랜만에 대기실에서 투샷 ㅎㅎ"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 수상 현장에서 인증샷을 남기는 아이유의 모습과 함께, 아이유와 박 씨가 장난기 가득한 표정으로 카메라를 응시하는 모습이 담겨 눈길을 끌었다. 13년째 함께해온 두 사람의 돈독한 케미가 보는 이들에게도 따뜻함을 안겼다.

한편 아이유는 차기작으로 로맨스 사극 ‘21세기 대군부인’ 출연을 확정, 배우 변우석과 호흡을 맞출 예정이다.

◆ 웬디, 몽환적인 분위기 물씬…‘세룰리안 버지’ 콘셉트 첫 공개

가수 웬디가 몽환적이고 신비로운 매력으로 컴백 예열에 나섰다.

소속사 어센드는 28일과 29일 웬디의 공식 SNS에 세 번째 미니앨범 ‘세룰리안 버지(Cerulean Verge)’의 첫 번째 콘셉트 필름과 사진을 게재했다.

웬디는 콘셉트 필름과 사진에서 동화 속에 있는 듯한 모습으로 눈길을 끌었다. 은은하게 빛나는 검은 머리카락은 물론, 몽환적인 눈빛과 매혹적인 오러가 아름답게 조화를 이뤄 보는 이들의 마음을 단번에 매료시켰다.

웬디는 오는 9월 10일 ‘세룰리안 버지’를 공개한다. 지난해 3월 발매한 미니 2집 ‘Wish You Hell’ 이후 약 1년 6개월 만이며, 어센드와의 전속계약 체결 후 선보이는 신보라는 점에서 팬들의 기대감을 높이고 있다.

특히 웬디는 ‘세룰리안 버지’를 통해 타이틀곡 ‘Sunkiss(썬키스)’ 이 외에 ‘Fireproof’, ‘EXISTENTIAL CRISIS’, ‘Hate²’, ‘Chapter You’, ‘Believe’ 등 다채로운 6곡을 선보일 예정. 지난 25일에는 ‘Believe’ 영상을 깜짝 선공개해 화제를 모으기도 했다.

또한 웬디는 9월 20일과 21일 서울 중구의 장충체육관에서 ‘2025 웬디 첫 번째 월드 투어 ‘위얼라이브’ 인 서울’을 개최하며 첫 솔로 월드 투어의 서막을 연다. 서울 공연을 포함해 타이베이, 홍콩, 도쿄, 샌프란시스코, 패서디나, 슈거랜드, 시카고, 브루클린, 워싱턴디시, 애틀랜타, 방콕, 쿠알라룸푸르, 마카오, 마닐라 등 총 15개 도시, 17회 공연으로 진행된다.

한편, 웬디는 9월 1일부터 4일까지 ‘세룰리안 버지’의 콘셉트 영상과 사진을 공개하며, 9월 5일 하이라이트 메들리, 9월 8일 뮤직비디오 필름, 9월 9일 뮤직비디오 티저를 오픈한다. 그리고 9월 10일 ‘세룰리안 버지’를 발매한다.

