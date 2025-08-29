구자성, 새 프로필 공개…섹시+남성미 눈길

배우 구자성의 독보적인 매력이 시선을 끈다.

29일 소속사 HB엔터테인먼트는 구자성의 새 프로필 화보를 여러 장 공개했다. 사진 속 그는 화이트 셔츠에 블랙 니트를 레이어드해 차분하고 모던한 분위기를 자아낸다. 세련된 셋업 수트에서는 모델 출신다운 훤칠한 피지컬과 섹시하면서도 시크한 눈빛으로 시선을 사로잡는다.

밝고 캐주얼한 레이어드 룩에서는 특유의 훈훈한 소년미가 자연스럽게 느껴진다. 이처럼 구자성은 다양한 스타일링을 완벽히 소화하며 각양각색의 매력을 새 프로필에 담아냈다. 특히 뛰어난 콘셉트 이해력과 여유로운 태도로 현장 분위기를 단숨에 밝히며 스태프들의 감탄을 이끌어냈다는 후문이다.

2015년 모델로 데뷔한 구자성은 '미스티', '초면에 사랑합니다', '우리, 사랑했을까', '스폰서' 등 다양한 작품을 통해 꾸준히 존재감을 쌓아왔다.

이어 '모텔 캘리포니아'에서는 상처를 지닌 차승언으로 분해 섬세한 감정 연기를 펼쳤다. 오랜 짝사랑 앞에서는 순수하고 여린 면모를, 친구들 앞에서는 묵직한 신뢰와 끈끈한 우정을 보여주며 캐릭터의 매력을 한층 극대화했다.

이처럼 구자성은 작품마다 다양한 변신을 소화하며 시청자들에게 깊은 인상을 남기고 있다. 이번 새 프로필을 통해 더욱 세련된 배우의 면모를 보여준 만큼 향후 행보에 귀추가 주목된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

