트립닷컴, ‘2025 올해의 브랜드 대상’ 수상… 6년 연속

트립닷컴이 ‘2025 올해의 브랜드 대상’에서 6년 연속 자유여행서비스 부문 대상을 차지했다.

글로벌 원스톱 여행 플랫폼 트립닷컴은 최근 서울 신라호텔에서 진행된 ‘2025 올해의 브랜드 대상’ 시상식에서 자유여행서비스 부문 대상을 수상했다고 29일 밝혔다. 이를 통해 업계 대표 브랜드로서의 입지를 다시 한번 입증했다.

올해로 22주년을 맞이한 ‘올해의 브랜드 대상’은 한국소비자포럼이 주최하는 국내 최대 규모의 브랜드 어워즈다. 매년 소비자가 직접 한 해를 빛낸 브랜드를 선정한다. 올해는 17개 산업군, 3000여 개 브랜드를 대상으로 온라인 및 일대일 전화 설문(각 50% 비중)을 실시하여 부문별 최고의 브랜드를 선정했다.

이번 조사에는 약 87만 명의 소비자가 참여했으며, 트립닷컴은 6년 연속 ‘자유여행서비스’ 부문 대상 수상 기록을 세우며 자유여행을 위한 대표적인 브랜드로 자리매김했다. 트립닷컴은 항공권, 호텔, 교통, 투어·티켓 예약까지 아우르는 원스톱 서비스를 기반으로 여행자가 원하는 일정을 손쉽게 설계할 수 있도록 돕는 여행자 중심의 서비스를 제공하고 있다.

홍종민 트립닷컴 한국 지사장은 “트립닷컴이 더욱 많은 관심과 사랑을 받을 수 있게 된 것은 직접 나만의 여행을 계획하고 이를 실현시키는 여행자들이 많아지기 때문이라고 생각한다”며 “트립닷컴은 원스톱 통합 여행 플랫폼을 지향하는 만큼 앞으로도 여행자 중심의 다양한 서비스들을 통해 더욱 신뢰감 주는 브랜드로 보답할 것”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]