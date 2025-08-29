체력·운동·영양까지…체육공단, 강화군 어르신에 종합 건강 지원

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 강화군 지역 어르신을 대상으로 체력 측정, 운동·영양상담, 건강 제품 지원이 결합된 ‘건강 돌봄 지원 프로그램’을 진행했다.

지난 28일 인천광역시 강화군노인복지관에서 열린 이번 행사는 농어촌 스포츠 소외지역 어르신들에게 맞춤형 건강관리 서비스를 제공하고, 지역사회와 연계한 협력 사업으로 건강 복지 사각지대 해소를 위해 마련됐다.

이날 현장에서는 체육공단 국민체력사업팀이‘국민체력100’ 간편 체력 측정과 맞춤형 운동처방 상담을 제공했고, 이에스지(ESG)경영팀은 농어촌 상생 협력기금을 활용해 어르신을 위한 건강 제품을 전달했다.

아울러 대한스포츠의학회에서는 전문의를 파견해 의료·재활 상담을 지원했고, 현대그린푸드에서는 어르신의 식습관 개선과 균형 잡힌 생활을 돕기 위한 전문 영양사의 영양상담을 제공하며 힘을 보탰다.

행사에 참석한 정철락 스포츠진흥본부장은 “이번 프로그램은 강화군 어르신들에게 종합 건강관리를 제공하기 위해 많은 기관이 협력한 모범적 사례”라며 “앞으로도 다양한 협력 모델 발굴을 통해 어르신의 건강과 삶의 질 향상을 적극 지원하겠다”라고 밝혔다.

한편, 체육공단은 강화군노인복지관과 협력으로 이번 행사를 추진했으며, 앞으로도 다양한 지역사회와 협력 사업을 이어갈 계획이다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

