이찬원, ‘전국노래자랑’ 뜬다…인천 동구가 ‘들썩’

'자칭 KBS의 아들' 이찬원은 오는 31일 방송되는 인천광역시 동구 편에 출연, 2년 만에 스페셜 축하무대를 꾸민다.

KBS 1TV ‘전국노래자랑’은 매주 일요일을 45년 동안 변함없이 지켜온 대국민 참여형 오디션 프로그램의 원조이자 국내 최고의 예능 프로그램이다. 앞선 2129회 방송이 닐슨코리아 전국 기준으로 6.3%를 기록하며 동시간대 1위를 수성, 시청자들의 변함없는 사랑을 증명한 바 있다.

인천광역시 동구 편에서는 '동인천역 북광장 특설무대'에서 본선에 오른 16개 팀이 넘치는 흥과 걸출한 실력을 뽐낸다. 특히 '인천광역시 동구'가 행정구역 개편을 통해 내년에는 '제물포구'라는 새 이름으로 출범하는 만큼, 이번 방송은 '인천광역시 동구 편'이라는 이름으로 개최되는 마지막 '전국노래자랑'이 될 전망이다.

이와 함께 역대급 초대가수들이 총출동해 즐거움을 더한다. 먼저 마성의 동굴 보이스 류지광이 '똑같은 사람'으로 오프닝을 화려하게 열어젖히고, 리틀 이선희 마이진이 '사랑의 리콜'로 열기를 돋운다. 이어 가요계의 여왕 진미령이 '당신을 사랑해요', 깊이 있는 음성의 소유자 조성희가 '용서'로 연 이은 열창을 펼쳐 객석을 들썩이게 한다.

무엇보다 '전국노래자랑'이 배출한 최고의 트롯스타 중 하나이자, 데뷔 전 '전국노래자랑' 4관왕이라는 전설을 쓴 주인공인 이찬원이 피날레 무대를 장식하며 눈길을 끈다. 이찬원이 '전국노래자랑' 무대에 오른 것은 지난 '2023 연말결선' 이후 2년 만이다. 이날 '꽃다운 날'로 신명나는 공연을 펼치는 이찬원을 만난 5000여 관중의 떼창은 ‘전국노래자랑’에서 공개된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

