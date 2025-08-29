KBO 리그 2년 연속 1000만 관중 달성 기념 이미지 공모전 개최

사진=KBO 제공

한국야구위원회(KBO)가 2년 연속 1000만 관중 달성을 기념해 이미지 공모전을 개최한다.

야구 팬이라면 누구나 참가할 수 있는 이번 공모전은 ▲파인 아트 부문 ▲디지털 아트 부문 두 부문으로 나뉜다. 파인 아트 부문은 회화, 드로잉 등 손으로 직접 표현한 순수 미술 작품이며, 디지털 아트 부문은 로고, 그래픽, 일러스트 등 컴퓨터 기반 작업물이다(단 사진 작품 불가). 주제는 KBO 리그와 관련된 주제로 한정되나, 자유로운 형식으로 제출 가능하다. 개인 당 부문별 최대 1개 이미지만 제출 가능하다.

직접 제작한 이미지만 접수 가능하며, KBO는 수상작(대상, 최우수상, 우수상)을 선정하고 수상 이미지를 KBO 제작물 내 이미지로 활용하고, 각종 KBO 리그 행사 시 전시할 계획이다.

수상자에게는 2025 한국시리즈 입장권, K-BASEBALL SERIES(체코전) 경기 입장권, 골든글러브 시상식 초청권 등이 부상으로 주어진다.

이미지는 10월10일 오후 11시 30분까지 지정된 이메일을 통해 접수 받으며, 접수 전 네이버 폼 링크를 통해 개인 정보 작성 및 동의 절차를 거쳐야한다. 공모전에 대한 자세한 내용 및 유의사항은 네이버폼 링크를 통해 확인할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

