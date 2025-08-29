올 시즌 첫 유소년 공개 테스트! 울산 HD, U12 선수 선발 공개 테스트 진행

사진=울산 HD 제공

프로축구 K리그1 울산 HD가 U12 유소년 선수 선발을 위한 공개 테스트를 진행한다.

울산은 U12 유소년팀 선수 보강과 우수 자원 확보를 위해 다음 달 27일 울산광역시에 위치한 동구 서부구장에서 공개 테스트를 진행한다. 이번 공개 테스트에서는 초등학교 3~5학년 연령의 선수들을 모집할 예정이다.

공개 테스트 접수 기간은 다음 달 21일 자정까지며, 울산의 공식 홈페이지(uhdfc.com) 공지사항 관련 게시글을 통해 접수할 수 있다.

올 시즌 첫 공개 테스트인 만큼 골키퍼 포함해 전 포지션에 걸쳐 유망한 선수들을 선발할 계획이다. 더불어 공정한 심사를 위해 노상래 유소년 디렉터와 울산 U12 박창주 감독, 코치진이 현장 평가에 함께한다.

공개 테스트에서는 개인 평가 항목인 기술, 스피드, 기본기뿐만 아니라 테스트 참여자 간의 연습 경기를 통한 팀워크도 두루 살펴볼 예정이다.

한편, 울산 U12는 올해 역시 박창주 감독의 지도 아래 우수한 성적을 거두고 있다. 지난 4월부터 시작된 전국초등리그 울산권역 대회에서는 90프로에 가까운 승률로 가장 높은 자리를 차지하고 있고, 2025년에 참여한 모든 전국 대회에서도 상단을 꿰찼다.

울산 구단의 유스 시스템은 프로팀뿐만 아니라 국가대표팀의 화수분 역할을 하고 있다. 유소년 시스템에서 성장해 K리그를 대표하는 선수로 자리매김한 이동경, 국제무대와 국가대표를 오가며 활약하는 설영우, 현재 울산 프로팀에서 뛰고 있는 문정인과 최석현까지 이른바 ‘키울 맛 나는’ 프로세스를 구축하고 있다.

무엇보다 U12부터 울산의 유니폼을 입고 U15, U18을 거쳐 프로 무대까지 데뷔한 강민우가 최근 벨기에 주필러 프로 리그의 ‘KRC 헹크’로 임대 이적하며 구단 유스 성장 계보의 한 획을 그은 바 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

