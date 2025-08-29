끝내기 안타 치고 ‘줄행랑’···이정후의 웃음 “동료들을 때렸던 기억이 있어서”

샌프란시스코 자이언츠의 이정후(가운데)가 29일 미 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2025 메이저리그 시카고 컵스와의 경기 9회 말 1사 1,2루 3-3 상황에서 끝내기 적시타를 친 후 동료들의 축하를 받고 있다. 사진=AP/뉴시스

“동료들을 때렸던 기억이 있어서···.”

메이저리그(MLB) 진출 후 처음으로 끝내기 안타의 주인공이 됐다. 이정후(샌프란시스코 자이언츠)는 29일 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클파크에서 벌어진 2025 MLB 시카고 컵스와의 경기에 7번 타자 중견수로 선발 출전해 4타수 2안타 1타점으로 맹활약했다.

3-3으로 팽팽한 긴장감이 이어지던 9회말 1사 1,2루 찬스에 이정후가 타석에 섰다. 컵스의 오른손 불펜 다니엘 팔렌시아의 슬라이더를 받아쳐 우익수 앞으로 가는 끝내기 안타를 쳤다. 대주자 크리스턴 코스가 홈을 밟으면서 샌프란시스코가 4-3으로 승리했다.

5연승의 주인공이 된 이정후는 경기 종료와 함께 재빠르게 도망쳤다. 동료들의 물 세례와 구타를 피하기 위해서였다. 하지만 끈질긴 추격전에 결국 윌리 아다메스에게 붙잡혀 즐거운 구타 세리머니를 당했다. 아다메스는 MLB닷컴을 통해 “이정후의 유니폼을 벗기려고 했지만, 그렇게 열심히 하진 않았다”고 웃었다.

이정후도 환하게 웃었다. 샌프란시스코 지역의 스포츠 전문 방송사인 NBC스포츠 베이 에어리어를 만나 “예전에 물을 한번 맞아봤는데 너무 차가웠다. 또 평상시에 다른 선수들이 끝내기를 했을 때 내가 동료들을 때렸던 기억이 있어서 도망쳤다”고 설명했다.

이날 승리로 샌프란시스코는 66승(68패)을 마크했다. 내셔널리그 서부지구 3위다. 이정후는 “(2루 주자인) 코스가 홈에 들어오길 바라면서 나도 뛰었다. 코스가 득점해줘서 너무 고맙다”며 “분위기는 늘 좋다. 아직 28경기가 남아있기 때문에 끝까지 열심히 해서 좋은 결과 만들겠다”고 목소리를 높였다.

