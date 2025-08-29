제3회 배럴 스프린트 챔피언십, 9월 27~28일 인천서 열려

이미지=㈜배럴

워터 스포츠 브랜드 ㈜배럴(대표 박영준)은 오는 9월 27일부터 28일까지 인천 문학 박태환수영장에서 ‘제3회 배럴 스프린트 챔피언십’을 개최한다고 29일 밝혔다.

‘배럴 스프린트 챔피언십’은 기존 마스터즈 대회와 달리 실제 프로 대회처럼 예선과 결선을 거쳐 순위를 정하며, 단거리 50m 종목만 진행하는 것이 특징이다. 작년 제2회 대회에 이어 올해도 전국 최대 규모로 총 2000명을 모집, 신청 8분 만에 마감되고 중고 거래가 이어지는 등 관심이 모아지고 있다고 업체 측은 전했다.

올해 ‘스프린트 챔피언십’은 대회 운영뿐 아니라 현장 프로그램도 더욱 확대된다. 특히 ‘팀 배럴’의 수영 국가대표 선수 7명 (조성재, 최동열, 허연경, 박수진, 조현주, 박시은, 김승원)의 사인회가 진행된다. 평소 만나기 힘든 수영 국가대표 선수들과 만날 수 있는 자리로, 참가자와 관람객에게 특별한 추억을 선사할 예정이다.

이외에도 다양한 협찬사들의 현장 이벤트 부스를 운영하며, 참가자와 관람객 모두가 즐길 수 있는 다채로운 경험을 제공할 계획이다. 참가자 전원에게는 특별 제작한 대회 기념 티셔츠, 수모, 가방과 협찬사 선물 등 풍성한 참가 기념품을 증정한다.

더불어 대회를 기념해 새롭게 선보이는 레이싱 수경과 수영 관련 제품들을 특별한 혜택으로 만나볼 수 있는 단독 프로모션도 9월 중순 진행한다.

배럴 관계자는 “배럴 스프린트 챔피언십은 단순한 대회가 아니라 수영인의 문화 축제로 자리잡고 있다”며, “참가자와 관람객 모두 최고의 경험을 제공하기 위해 풍성한 프로그램과 혜택을 준비 중이니 많은 관심 부탁드린다”고 전했다.



한편, 배럴은 국가대표 수영 선수 후원에 이어 지난 7월부터 다이빙 국가대표 정다연 선수, 한국 랭킹 1위 프리다이빙 국가대표 장지훈 선수까지 후원을 시작하며 다양한 워터스포츠 프로 선수 지원에 앞장서고 있다. 또한 대한수영연맹, 대한서핑협회, 대한장애인트라이애슬론의 공식 후원사로 활동하며 국내 워터스포츠 대표 브랜드로 자리매김하고 있다고 밝혔다.

황지혜 온라인 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]