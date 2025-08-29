포항세명기독병원, 8월 포항MBC시민건강클리닉 건강강좌 성료

포항세명기독병원(병원장 한동선)이 지난 28일 오후 2시 본관 10층 대강당 광제홀에서 ‘8월 포항MBC시민건강클리닉’ 건강강좌를 개최했다.

이번 강좌는 ‘위암, 조기 검진이 답입니다’라는 주제로 소화기센터 권병진 과장을 초청해 진행했으며, 100여 명의 시민이 참석해 위암 예방과 위내시경 검사에 대한 높은 관심을 보였다.

이날 권병진 과장은 위내시경 대상자 및 검사 방법을 자세히 설명했으며, 내시경을 통해 발견 가능한 질환인 급성위염, 위궤양, 위암 등 주요 질환을 실제 사진 자료와 함께 쉽게 풀어내 시민들의 이해를 도왔다.

또한 2024년 발표된 국가암등록통계에 따르면 위암은 남성 4위, 여성 5위로 나타났다며 우리나라에서 발병률이 높은 위암의 특성과 예방법을 설명하며, 조기 발견 시 완치율이 90% 이상임을 강조하고 정기적인 검진을 당부했다.

권병진 과장은 단국대학교 의과대학을 졸업한 뒤 양산부산대학교병원 소화기내과 전임의 및 진료교수 등을 역임하며 풍부한 임상 경험을 쌓았다. 현재 세명기독병원 소화기센터에서 위·대장내시경(수면내시경) 및 치료내시경, 위·대장·간·췌장 질환을 전문 분야로 활발히 진료하고 있다.

권병진 과장은 “위암을 예방하기 위해서는 염분 섭취를 줄이고, 금연과 절주, 신선한 과일과 채소를 섭취하는 것이 중요하다”라며 “무엇보다 정기적인 위내시경 검사가 위암 조기 발견과 치료의 핵심”이라고 조언했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

