중부CC, 더 시에나 서울CC로 새출발 인수 완료

더 시에나 그룹과 애경그룹이 중부컨트리클럽(이하 중부CC) 인수를 최종 완료했다.

더 시에나 그룹이 중부CC의 최종 인수 절차를 마무리하고 사업권을 공식 이양 받았다. 양측은 원활한 사업 인계·운영 협력을 도모하며, 양사의 비즈니스 철학을 공유하고, 중부CC가 이어온 명품 골프장의 명맥을 계승하겠다는 공동의 의지를 나눈 것으로 알려졌다.

인수가 완료된 중부CC는 ‘더 시에나 서울 컨트리클럽(서울CC)’으로 새롭게 리브랜딩되어 8월 30일부터 새 이름으로 새출발을 시작한다.

더 시에나 그룹 관계자는 “더 시에나 그룹은 중부CC의 역사와 가치를 존중하며, 더시에나 서울CC라는 새로운 이름 아래 수도권 프리미엄 골프장의 기준을 다시 세우고자 한다. 중부CC가 오랜 시간 지켜온 전통과 명성을 존중하면서도, 한층 업그레이드된 서비스를 통해 새로운 가치를 창출할 것”이라 밝혔다.

앞으로 더 시에나 서울CC는 더 시에나 그룹의 프리미엄 전략에 따라 라운딩 환경부터 클럽하우스, 조경, 레스토랑 등 편의시설까지 단계적으로 리뉴얼될 예정이다.

더 시에나는 이번 중부CC 인수로 지역별 거점 골프장이 모두 갖춰지면서, 전국 단위의 골프 네트워크가 본격화되어 수도권 골프 시장 구도를 재편하는 계기가 될 것으로 평가된다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]