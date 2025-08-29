이랜드 선수단 사인 받으러 가자… 이랜드뮤지엄과 콜라보

사진=서울 이랜드 FC 제공

프로축구 K리그2 서울 이랜드 FC가 오는 30일 오후 1시부터 5시까지 서울시 강서구 롯데몰 김포공항점 1층에서 ‘스페셜 팬 이벤트’를 연다.

현재 진행 중인 이랜드뮤지엄의 ‘위대한 축구선수 100인전’과 협업해 특별한 의미를 더한다. 축구 관련 소장품을 감상할 수 있는 해당 전시는 행사장 맞은편 전시홀에서 31일까지 진행된다.

행사 현장에서는 풋퍼팅, 미니테이블 풋볼 등 다양한 체험 이벤트가 운영된다. 참가자에게는 ▲‘위대한 축구선수 100인전’ 입장권 200매 ▲서울 이랜드 FC 홈경기 관람권 200매 ▲2025시즌 공식 축구공(백구) 30개 ▲구단 스티커 200개 등 푸짐한 경품이 주어진다. 오후 4시부터는 선수 팬 사인회도 예정돼 있다.

이랜드 관계자는 “팬들이 일상 속에서도 구단을 더욱 가까이 느낄 수 있도록 다양한 오프라인 이벤트를 기획하고 있다. 앞으로도 팬들과 활발히 소통할 수 있는 자리를 지속적으로 마련하겠다”고 말했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]