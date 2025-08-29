수지 결혼 루머 확산에 소속사 대표 경고 “걸리면 혼난다”

사진 = 수지 SNS 계정

가수 겸 배우 수지의 결혼설이 불거지자 소속사 대표가 직접 이를 일축하며 강경 대응 의사를 밝혔다.

김장균 매니지먼트 숲 대표는 28일 자신의 SNS에 “유언비어 퍼뜨리다 걸리면 혼난다”라는 경고성 메시지를 남겼다.

앞서 이날 온라인 커뮤니티에는 “수지가 모 브랜드 대표와 결혼을 한다. 곧 발표가 나올 예정”이라는 내용의 지라시가 퍼졌다. 이 소문은 빠르게 확산되며 ‘수지 결혼설’로 화제를 모았다.

이에 김 대표는 직접 나서 결혼설을 부인하며, 무분별한 루머 확산에 대해 강력히 경고했다.

한편, 수지는 오는 10월 3일 넷플릭스 시리즈 ‘다 이루어질지니’ 공개를 앞두고 있다. ‘다 이루어질지니’는 천여 년 만에 깨어난 경력 단절 램프의 정령 지니(김우빈)가 감정 결여 인간 가영(수지)을 만나 세 가지 소원을 두고 벌이는 판타지 로맨틱 코미디다.

