82메이저 남성모, 문수진과 ‘Pinterest Luv’…오늘(29일) 공개

82메이저 남성모와 문수진의 컬래버가 베일을 벗는다.

그룹 82메이저(82MAJOR)의 멤버 남성모는 오늘(29일) 정오 각종 온라인 음원 사이트를 통해 첫 디지털 싱글 'Pinterest Luv(feat. 문수진)'(핀터레스트 러브)를 발매한다.

이번 프로젝트는 멤버들이 곡 선정부터 작사까지 프로듀싱 전반에 직접 참여하고, 다양한 뮤지션들과 협업해 각자의 음악적 색깔을 드러내는 새로운 도전이다. 신인 아이돌 그룹으로서는 이례적인 행보다. 남성모는 황성빈, 김도균에 이어 세 번째 주자로 나서며 그룹 활동과는 또 다른 음악을 선보인다.

'Pinterest Luv'는 힙합 알앤비(Hiphop/R&B) 장르의 몽환적인 분위기의 러브송이다. 남성모와 문수진이 작곡 및 작사에 직접 참여해 완성도를 높였다. 앞서 두 사람의 만남만으로 뜨거운 반응을 이끌어낸 만큼, 어떤 감각적 무드의 사운드가 탄생했을지 기대가 모인다.

82메이저는 최근 '공연형 아이돌'의 진가를 보여주며 활발한 글로벌 활동을 이어가고 있다. 데뷔 3개월 만에 단독 콘서트를 개최한 이후 네 번째 콘서트까지 전석 매진을 기록하며 막강한 팬덤 파워를 보여줬다.

이들은 'KCON LA 2025'와 '원 유니버스 페스티벌 2025'에 연달아 출격해 열띤 호응을 얻었으며, 최근 'TIMA(TMElive International Music Awards)'에도 참석해 중화권 음악 시장에 눈도장을 찍었다.

9월 20일에는 서울 광운대학교 동해문화예술관에서 열리는 국내 첫 팬미팅 '82DE WORLD'를 앞두고 있다.

