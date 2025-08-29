가을 여는 감성 보컬 …준케이, ‘알앤비 미’ 티저 공개

2PM JUN. K(준케이)가 신곡 'R&B ME (Feat. 창빈 of Stray Kids)' 뮤직비디오 티저를 최초 공개했다.

JUN. K는 9월 1일 미니 4집 'Dear my muse'(디어 마이 뮤즈)를 발매한다. JYP엔터테인먼트는 컴백을 사흘 앞둔 29일 0시 공식 SNS 채널에 타이틀곡 'R&B ME (Feat. 창빈 of Stray Kids)' 뮤직비디오 티저를 첫 선보였다.

티저는 도로 한복판에 잠들어 있는 JUN. K를 비추며 시작된다. 꿈속인 듯 흐릿하게 번지는 그의 시야 끝에 낯선 인물이 담기고, 곧 잠에서 깬 JUN. K가 알 수 없는 표정으로 거리를 거닌다. 이어 구멍이 뚫린 나뭇잎 사이로 어딘가를 응시하는 JUN. K의 모습과 함께 영상이 마무리된다.

타이틀곡 'R&B ME (Feat. 창빈 of Stray Kids)'는 신스 사운드와 JUN. K의 감미로운 보컬이 돋보이는 멜로디컬한 팝 트랙이다. JUN. K가 작사, 작곡에 직접 참여해 '싱어송라이터' 역량을 빛냈다. 포근하고 몽환적인 분위기가 특징인 해당 곡은 특히 스트레이 키즈 멤버 창빈이 피처링으로 참여해 관심을 모은다.

올해 일본에서 개최한 'JUN. K Solo Tour 2025 "O/N"'("온"), 지난 24일 타이베이에서 막을 내린 '2025 JUN. K SUMMER ROOM TOUR : SP-ICY'(2025 준케이 서머 룸 투어 : 스파이시) 등 글로벌 무대를 누비며 솔로 아티스트로서 꾸준한 활약을 펼치고 있는 그가 다가오는 9월 새 미니 음반 'Dear my muse'로 리스너들의 감성을 두드리고 낭만의 계절 가을을 연다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]