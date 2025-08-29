UCL서 2시즌 연속 '코리안더비'…이강인의 PSG vs 김민재의 뮌헨 격돌

유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승전에서 우승을 차지한 파리 생제르맹 선수단이 프랑스 파리 파르크 데 프랭스 스타디움에서 열린 우승 기념 행사에서 기뻐하고 있다. 사진=AP/뉴시스

태극전사들이 별들의 무대서 ‘코리안 더비’를 펼친다. 이강인의 PSG(프랑스)와 김민재의 바이에른 뮌헨(독일)이 2시즌 연속으로 맞붙는다.

한국 축구 팬들의 시선이 한곳으로 모인다. 유럽축구연맹(UEFA)은 29일 모나코에서 2025~2026시즌 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 대진 추첨식을 진행했다. 이강인이 속한 2024~2026시즌 UCL 챔피언 PSG는 김민재가 뛰는 분데스리가 강호 뮌헨과 맞붙는다. 두 팀은 지난해 11월 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 2024~2025시즌 UCL 리그 페이즈 5차전에서 만난 바 있다.

당시 김민재가 선발로 나선 가운데 이강인 교체로 출전하면서 코리안더비가 성사됐다. 경기는 김민재가 전반 38분 헤더로 UCL 데뷔골을 터트려 뮌헨이 1-0 승리했다. 가장 최근에는 지난달 미국에서 열린 2025 국제축구연맹(FIFA) 클럽월드컵 8강에서 붙었는데, 이강인과 김민재 모두 벤치에 머물러 코리안더비는 불발됐고, PSG가 2-0으로 승리했다.

PSG는 뮌헨을 포함 손흥민(LAFC)이 떠난 토트넘 홋스퍼(잉글랜드), 박승수의 뉴캐슬 유나이티드(잉글랜드), 아탈란타(이탈리아)를 상대한다. 원정에선 FC바르셀로나(스페인), 레버쿠젠(독일), 스포르팅(포르투갈), 아틀레틱 빌바오(스페인)를 상대한다. 뮌헨은 홈에서 첼시(잉글랜드), 클럽 브뤼헤(벨기에), 스포르팅(포르투갈), 루아얄 위니옹 생질루아즈(벨기에)와 만난다. 원정에선 PSG, 아스널(잉글랜드), PSV아인트호벤(네덜란드), 파포스FC(키프로스)와 대결한다.

독일 프로축구 분데스리가 바이에른 뮌헨의 수비수 김민재가 파리 생제르맹(PSG)과의 2024~2025시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 5차전 홈 경기에서 결승골을 넣어 1-0 승리를 이끌었다. 사진=AP/뉴시스

박승수가 속한 뉴캐슬은 홈에서 바르셀로나, 벤피카(포르투갈), 아인트호벤, 빌바오와 붙는다. 원정에서 PSG, 레버쿠젠, 마르세유(프랑스), 위니옹과 격돌한다. UCL 최다 우승팀(15회) 레알 마드리드(스페인)는 홈에서 맨체스터 시티(잉글랜드), 유벤투스(이탈리아), 마르세유, 모나코와 붙고 원정에서 리버풀(잉글랜드), 벤피카, 올림피아코스(그리스), 카이라트 알마티(카자흐스탄)와 만난다.

UCL은 지난 시즌부터 32개국에서 36개국으로 늘어나 리그 페이즈 제도로 운영된다. 36개 팀이 UEFA 계수에 따라 4개 포트로 나뉜 뒤 모든 팀이 포트별 2개 팀, 총 8개 팀(홈과 원정에서 각각 4경기)과 맞대결을 벌인다. 이후 1~8위 팀은 16강에 직행하고 9~24위 16개 팀은 플레이오프를 치러 16강 합류 여부를 가린다. 25~36위 팀은 탈락이다. 16강 토너먼트는 내년 3월 시작하고 결승전은 내년 5월30일 헝가리 부다페스트의 푸스카스 아레나에서 열린다. 올 시즌부터 결승전은 킥오프 시간이 3시간 앞당겨졌다. 한국 시간으로 오전 1시에 열린다.

