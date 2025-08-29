“히어로 이즈 백”…신보부터 예능까지 ‘임영웅 위크’ 온다[SW이슈]

가수 임영웅이 한층 더 깊은 감성으로 돌아온다.

임영웅의 새 앨범 ‘IM HERO 2’가 오늘(29일) 오후 6시 공개된다. 총 11개의 곡으로 구성된 이번 앨범의 타이틀곡은 ‘순간을 영원처럼’이다. 서정적인 가사와 함께 인생에 대한 깊은 울림을 전한다.

임영웅은 앨범 발매를 하루 앞둔 28일 오후 공식 SNS 채널을 통해 타이틀곡 ‘순간을 영원처럼’ 뮤직비디오를 선공개해 화제를 모았다.

28일 국내 음원 공개 전 청음 이벤트로는 역대 최대이자 기록적인 사례로 주목을 받은 청음회를 통해 전국 CGV 약 50여 개 극장에서 가장 먼저 공개한 바 있다.

임영웅의 피지컬 앨범은 2022년 첫 번째 정규앨범 아임 히어로 이후 두 번째다. 당시 초동(앨범 발매 후 일주일) 약 110만장을 기록해 역대 솔로 가수 초동 판매량 1위를 기록한 임영웅이 이번엔 ‘CD 없는 앨범 발매’를 예고했다.

신보는 화보가 담긴 앨범북 형태의 패키지로 제작된다. 앨범 관련 사진과 앨범 크레딧, 임영웅이 직접 전하는 메시지 등을 담아 소장에 가치를 뒀다.

골라 듣는 즐거움을 선사할 새 앨범의 등장이다. 앨범 발매 외에도 10월 인천 콘서트를 시작으로 2025 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’를 개최, 무대에서 영웅시대를 만난다.

이에 앞서 26일 새 예능 ‘섬총각 영웅’으로 친근한 매력을 뽐냈다. 임영웅은 궤도, 임태훈, 이이경과 함께 완도군 소모도로 힐링 여행을 떠났다. 방송 전부터 임영웅의 새로운 면모가 예고되며 이미 높은 화제성을 기록했던 ‘섬총각 영웅’은 첫 회 2049 시청률 1.1%, 수도권 가구 시청률 5.4%를 기록하며 동시간대 1위를 차지했다.

30일에는 음악예능 ‘불후의 명곡’이 임영웅 특집으로 꾸며진다. 임영웅이 직접 기획한 ‘임영웅과 친구들’은 2주에 걸쳐 방송된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]