11년 만에 돌아온 국카스텐, ‘AURUM’으로 새 돌풍 쓴다

밴드 국카스텐이 11년 만에 록의 귀환을 알린다.

국카스텐은 28일 SNS를 통해 정규3집 ‘AURUM’ 발매 소식을 알렸다. 이는 2014년 정규2집 ‘FRAME’ 이후 11년 만의 신보로 신선한 충격을 알렸다.

함께 공개된 티저 영상은 신비스럽고 미스터리한 무드로 구성되어 있다. 앨범명 ‘AURUM’과 오는 9월18일 오후 6시로 확정된 발매일이 공개됨과 동시에 의문의 QR코드와 홈페이지 링크를 함께 공개됐다.

홈페이지는 국카스텐 정규 3집 [AURUM] 앨범의 세계관을 구현한 XR(확장 현실) 기반 가상 전시 공간으로, 앨범 발매를 앞두고 확장 현실(XR) 솔루션 ‘엑스루’(XROO)와의 협업을 통해 음악과 아트워크를 몰입형 형식으로 감상할 수 있도록 제작한 정규 3집 [AURUM]발매 기념 ‘XR 전시회’이다. 해당 홈페이지는 단순히 음악을 ‘듣는’ 차원을 넘어, 보고, 듣고, 경험하는 새로운 프로모션 방식을 제시한다.

한국 록 음악계에 새로운 돌풍이 불어온다. 국카스텐 측은 “오랜 준비 끝에 탄생한 이번 앨범을 팬들과 함께 더 깊이 경험할 수 있도록, 다양한 콘텐츠와 프로모션을 홈페이지를 통해 순차적으로 공개할 예정”이라며 “단순한 음악 발표를 넘어 새로운 시도를 이어가고 싶다”라고 전했다.

