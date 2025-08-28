NH농협카드, PBA-LPBA 3차투어 우승자 모리·스롱과 함께 ‘사랑의 쌀’ 전달 행사 진행

사진=PBA 제공

NH농협카드가 사랑의 쌀 전달 행사를 진행했다.

NH농협카드는 27일 서울 영등포구 소재 초록우산 영등포 종합사회 복지재단에서 모리 유스케(일본·에스와이), 스롱 피아비(캄보디아·우리금융캐피탈)와 함께 사랑의 쌀 전달 행사를 진행했다고 밝혔다.

지난 3일부터 11일까지 진행된 시즌 3차투어 ‘올바른 생활카드 NH농협카드 PBA-LPBA 채리티 챔피언십 2025∼2026’에서는 PBA-LPBA의 우승자 이름으로 소외계층에 각각 1000만원 상당의 쌀을 기부하기로 했다.

그 결과 PBA에서는 ‘일본 당구 희망’ 모리가 첫 우승을 차지하는 동시에 1000만원 기부에도 성공했다. 또한 LPBA에서는 평소에도 기부를 자주하는 ‘캄보디아 천사’ 스롱이 사랑의 쌀 기부의 주인공이 됐다.

또한 NH농협카드 채리티 챔피언십에서는 총 734회(PBA 587회, LPBA 147회)의 장타가 터지져 총 2,936㎏의 쌀을 지역 복지시설, 장애 영아원, 다문화 센터 등 다양한 곳에 전달한다. PBA에서는 모리가 총 31회, LPBA에선 한지은(에스와이)이 9회로 가장 많은 장타를 기록했다. 모리는 우승자 1000만원 기부 외에도 장타로 쌀 124㎏를 추가 기부했다.

이민경 NH농협카드 사장은 “이번 대회가 단순한 스포츠 행사를 넘어 승리의 기쁨을 이웃과 함께 나누며 쌀의 가치와 소중함을 알리는 계기가 되어 매우 기쁘다”며 “앞으로도 기업의 사회적 책임을 다하고 나눔의 가치를 실천하는 다양한 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다”고 전했다.

