'나는 솔로' 옥순, 유산 고백…“작은 생명 떠나, 마음 아프다”[전문]

‘나는 솔로’ 16기 출연자 옥순이 슬픈 소식을 직접 전했다. 지난달 깜짝 혼전 임신 소식을 전하며 많은 축하를 받았던 그는 유산 소식을 고백하며 가슴 아픈 심경을 공유했다.

옥순은 28일 자신의 SNS를 통해 “소중한 작은 생명이 갑작스럽게 하늘로 돌아가게 되었다”며 “예상치 못한 이별에 지금은 무척 마음이 아프고 슬픈 시간을 보내고 있다”고 밝혔다.

이어 “여러분께서 보내주신 따뜻한 마음들은 제게 큰 위로와 힘이 되고 있다”며 “지금은 잠시 저 자신을 돌보고 회복하는 시간을 갖고 있다”고 전했다.

마지막으로 “이 어려움을 잘 이겨내고, 곧 다시 밝은 모습으로 여러분 앞에 서겠다”고 덧붙이며 팬들과 대중에게 진심 어린 감사를 전했다.

한편 옥순은 지난달 연인과의 혼전 임신 사실을 직접 전하며 “저를 있는 그대로 온전히 사랑해주는 사람을 만났다”고 고백했다. 당시 결혼 준비 소식도 함께 전해져 많은 응원과 축하를 받은 바 있다.

