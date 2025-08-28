넥슨, 도쿄게임쇼서 ‘퍼스트 디센던트’ 단독 부스 운영

퍼스트 디센던트, 도쿄게임쇼 2025 참가. 넥슨 제공

넥슨이 루트슈터 게임 ‘퍼스트 디센던트’를 일본 유저들에게 소개하고 다채로운 이벤트를 실시한다.

넥슨은 다음달 25일부터 28일까지 일본 치바에서 개최되는 도쿄게임쇼 2025에 참가해 퍼스트 디센던트 전시 부스를 운영한다고 28일 밝혔다.

퍼스트 디센던트는 이번 도쿄게임쇼에서 공간을 꾸밀 수 있는 라운지, 탈 것 호버 바이크 등 주요 게임 콘텐츠를 소재로 구성되는 단독 부스를 통해 퍼스트 디센던트만의 매력을 전달하고 글로벌 이용자와의 접점을 확대할 계획이다.

이와 함께 올해 새롭게 선보일 IP 컬래버레이션을 현장에서 공개할 예정이다. 또 게임 플레이, 캐릭터 코스튬 플레이 등 다채로운 현장 이벤트도 실시한다. 9월27일에는 개발진이 직접 부스를 탐방하며 부스를 자세히 소개하는 라이브 방송도 진행한다.

이범준 넥슨게임즈 총괄PD는 “도쿄게임쇼 2025에서 일본을 비롯해 전 세계 이용자분들께 퍼스트 디센던트의 새로운 재미를 선보일 수 있어 기쁘다”라며 “부스에서 다양한 이벤트를 진행하고 새로운 소식도 공개할 예정이니 많은 기대 부탁드린다”라고 말했다.

