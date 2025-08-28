지나, 7년 만에 전한 근황…복귀 시그널?[스타★샷]

사진= 지나 SNS

가수 지나가 긴 침묵을 깨고 팬들에게 오랜만에 모습을 드러냈다.

지나는 28일 자신의 인스타그램에 “안녕하세요, 오랜만이에요(Hello, it’s been awhile)”라는 짧은 메시지와 함께 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 지나는 차량 안에서 카메라를 응시하고 있으며, 또렷한 눈매와 화려한 네일아트가 어우러져 세련된 분위기를 자아냈다.

그의 표정에서는 미묘한 복잡함이 느껴져 팬들의 관심이 집중됐다. 오랜 시간 대중 앞에 모습을 드러내지 않았던 만큼, 사진 한 장에도 많은 이들이 반가움과 궁금증을 동시에 표했다.

한편 지나는 2010년 데뷔해 ‘꺼져줄게 잘 살아’, ‘Black & White’ 등 다수의 히트곡으로 큰 인기를 누렸다. 특히 솔로 여가수로서 강렬한 퍼포먼스와 감성적인 보컬로 사랑받았다.

하지만 2016년 해외 원정 성매매 관련 논란에 휘말리며 활동을 중단했다. 당시 지나 측은 “상대방과 호감을 가진 관계였다”고 해명했지만, 벌금 200만 원의 형이 확정되며 연예 활동은 사실상 멈춘 상태였다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

