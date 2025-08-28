까르마, KPGA 동아회원권그룹대회 후원

까르마가 동아회원권그룹 KPGA 대회 공식 후원사로 나선다. 까르마 제공

매트리스 브랜드 까르마가 지난해 신설된 2025년 동아회원권그룹 KPGA 대회의 공식 스폰서로 참여하며 골프 산업과 스포츠 문화 확산을 위한 행보를 이어간다.

까르마는 1999년 국내 최초로 메모리폼 제품을 생산·판매한 브랜드로 25년간 축적된 기술력과 혁신적인 제품으로 소비자들의 신뢰를 받아왔다. 이러한 브랜드 철학은 스포츠와 건강한 라이프스타일을 중시하는 골프 문화와 깊이 맞닿아 있다.

까르마의 오너사인 ㈜티앤아이는 주니어 골프대회를 직접 주최하고 다양한 사회공헌 활동을 통해 유망 선수 발굴과 골프 저변 확대에 힘쓰고 있다. 이를 통해 골프 산업 발전과 미래 인재 육성에도 기여하고 있다.

또한, 까르마는 SBS골프 응원투표 이벤트를 통해 골프 팬들과 소통을 강화하고 있으며, 이를 통해 브랜드 인지도를 넓히고 골프 대중화에도 기여하고 있다. 단순한 스폰서십을 넘어, 스포츠와 함께 성장하는 브랜드로의 정체성을 보여주고 있는 것이다.

까르마는 올해에도 KLPGA, KPGA 등 주요 골프 대회 스폰서십을 꾸준히 확대할 계획이다. 앞으로도 골프 팬들과 호흡하며, 스포츠와 브랜드가 함께 성장할 수 있는 다양한 활동을 지속해 나갈 예정이다.

한편, 까르마는 온라인몰은 물론 롯데, 신세계, 갤러리아, 아이파크몰 등 전국 주요 백화점 매장에서도 만나볼 수 있다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

