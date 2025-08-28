곽범, ‘컬투쇼’ 목발 짚고 등장…‘뭉찬4’ 촬영 중 부상 “비골 골절·인대 파열”

코미디언 곽범이 ‘뭉쳐야 찬다4’ 촬영 중 다리 골절 부상을 입은 사실을 밝혔다. 사진 = 곽범 SNS 계정

코미디언 곽범이 ‘뭉쳐야 찬다4’ 촬영 중 다리 골절 부상을 입은 사실을 밝혔다.

28일 방송된 SBS 파워FM ‘두시탈출 컬투쇼’에는 곽범이 스페셜 DJ로 출연했다. 이날 곽범은 목발을 짚은 채 등장해 눈길을 끌었다.

곽범은 “3주 전에 목요일마다 발전하는 남자 ‘목발 곽범’이라고 했다가 실제 목발을 짚고 오게 됐다”며 “(‘뭉쳐야 찬다4’ 촬영 중) 정강이뼈 옆 비골(종아리뼈)이 부러졌다”고 밝혔다.

사진 = SBS 파워FM ‘두시탈출 컬투쇼’

이어 “근막이 다 찢어지고 발목 인대가 완파(됐다)”라고 부상 정도를 전했다. 그는 “(경기장에) 들어간 지 3분 만에 부상을 입었다. 누구랑 부딪친 것도 아니고 잔디가 제 발목을 잡았다”며 당시 상황을 설명했다.

곽범은 “내일 수술한다. ‘컬투쇼’ 해야 해서 수술을 미뤘다. 멋있지 않냐”며 특유의 유쾌함도 잃지 않았다.

한편, 곽범은 JTBC ‘뭉쳐야 찬다4’에 출연 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

